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多倫多大玩音樂祭「愛之日常音樂節」跨世代同樂

中央社／ 多倫多24日專電
「愛之日常音樂節」包括萬芳在內的多位金曲獎歌手來多倫多「大玩音樂祭」；追星心切的歌迷在舞台前方自動形成「搖滾區」，與台上歌手零距離互動。中央社
「愛之日常音樂節」包括萬芳在內的多位金曲獎歌手來多倫多「大玩音樂祭」；追星心切的歌迷在舞台前方自動形成「搖滾區」，與台上歌手零距離互動。中央社

在多倫多北約克（North York）拉士曼廣場（Mel Lastman Square）首度大規模舉辦「大玩音樂祭」，昨天在台灣的「愛之日常音樂節」多位金曲歌手壓軸演出後，精彩落幕。

多倫多「大玩音樂祭」活動次日舉行開幕儀式，台灣「愛之日常音樂節」眾歌手與駐多倫多辦事處長陳錦玲（右8）及台裔多倫多市議員陳伶俐（右6）等人合影。中央社
多倫多「大玩音樂祭」活動次日舉行開幕儀式，台灣「愛之日常音樂節」眾歌手與駐多倫多辦事處長陳錦玲（右8）及台裔多倫多市議員陳伶俐（右6）等人合影。中央社

「大玩音樂祭」（Play Taiwan Music & Food Fest）是以台語「台灣」諧音梗命名，儘管活動第2天遇上大雨，第3天陽光普照卻被大風吹倒現場多個亞洲美食及文創攤位帳蓬，但仍吸引大批民眾共襄盛舉。

「愛之日常音樂節」昨天6小時不間斷免費演出，成為多倫多歷來罕見匯集老中青3代亞裔的音樂盛會，數以千計觀眾跟著音樂搖擺、哼唱屬於自己那個年代的流行歌曲；大批追星心切的歌迷還在舞台前方自動形成「搖滾區」，與台上歌手零距離互動。

「愛之日常音樂節」（A+ Love Music Festival）是2018年由黃韻玲、陳建騏、郭子（郭蘅祈）等資深音樂人發起響應「世界愛滋日」的音樂節活動。今年第6屆「愛之日常音樂節」首次應邀出國，來到同樣重視性別平權和多元包容的加拿大多倫多，成為當地同志驕傲月認證活動之一。

昨天參與演出的台灣藝人均是「金曲獎」強將，除了郭子（郭蘅祈）、黃韻玲、陳建騏外，還包括歌手萬芳、洪佩瑜、HUSH、Crispy脆樂團、「恐龍的皮」樂團等；不論是歌手年資或歌曲年代，跨度都很大。

郭蘅祈（郭子）向中央社表示，「愛之日常音樂節」透過介紹台灣頂尖音樂，倡議多元平權、關懷愛滋。這次音樂節首度出國赴多倫多，很開心看到老中青不同世代前來同樂。

郭蘅祈說，儘管不同世代聽到音樂的心情和文化或有不同，但背後觸動的愛是相同的；「我們藉由不同年齡層的音樂，帶動不同年齡層的觀眾，但同樣的是，讓大家心中有愛」。

「大玩音樂祭」主辦方多倫多台灣影展主席徐弘益，過去也曾浸淫音樂界多年。他坦承，籌辦這場多倫多首見的「大玩音樂祭」過程很辛苦，花很多力氣去解釋為何要辦音樂節，遇到很多挫折，甚至活動開始後還遇上大風大雨，他辦這活動的唯一要求是「不要賠錢，把活動辦完」。

但徐弘益也說：「辛苦的事都是很開心才會去做。」他和「愛之日常音樂會」許多人都是老朋友，27年前都有合作的關係，「27年後還可以和這些老朋友合作，很開心」。

在被問到明後年的「愛之日常音樂節」想出國去哪裡時，郭蘅祈笑稱：「希望多倫多能再邀請我們來。不管是多倫多、溫哥華、紐約或哪裡，都希望這個代表台灣頂尖音樂的音樂節，在世界各地讓大家都知道。」

多倫多「大玩音樂祭」主辦人徐弘益（右）與台灣「愛之日常音樂節」共同發起人郭蘅祈（郭子）合影 。中央社
多倫多「大玩音樂祭」主辦人徐弘益（右）與台灣「愛之日常音樂節」共同發起人郭蘅祈（郭子）合影 。中央社
今年第6屆「愛之日常音樂節」首次應邀出國到加拿大多倫多戶外「大玩音樂祭」免費演出，成為多倫多罕見匯集數以千計不同世代亞裔的音樂盛會。中央社
今年第6屆「愛之日常音樂節」首次應邀出國到加拿大多倫多戶外「大玩音樂祭」免費演出，成為多倫多罕見匯集數以千計不同世代亞裔的音樂盛會。中央社

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