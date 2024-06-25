唱片巨頭控侵犯版權 首針對音樂生成式AI興訟
唱片巨頭索尼音樂娛樂公司、環球音樂集團、華納唱片公司今天控告人工智慧（AI）公司Suno與Udio使用他們的音樂作品訓練音樂生成式AI系統，相當於大規模侵犯版權。
路透社報導，根據訴訟相關文件，Suno、Udio被控未經許可便複製音樂來教導AI系統創作音樂，而這些音樂將「直接與人類藝術家的作品競爭，降低其價值，最終淹沒人類藝術家」。
索尼音樂娛樂公司（Sony Music）、環球音樂集團（Universal Music Group）、華納唱片公司（WarnerRecords）分別在紐約州與麻薩諸塞州提起聯邦訴訟。
Suno執行長舒爾曼（Mikey Shulman）在聲明中表示：「我們的科技具革命性，且是被設計用來產製全新內容，而非熟記與重複已經存在的內容。」
Udio的發言人並未立即回應與官司有關的置評要求。
這些唱片公司主張Suno與Udio的用戶能重新創作「誘惑合唱團」（The Temptations）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、詹姆士布朗（James Brown）的熱門歌曲元素，並能生成「與麥可傑克森（MichaelJackson）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）和瑞典天團阿巴合唱團（ABBA）等歌手難以區分」的聲音。
這幾間唱片巨頭要求法院裁定被告必須支付法定損害賠償金，並以被控為仿製的歌曲每首最多15萬美元來計算。Suno與Udio分別被控仿製662首與1670首歌曲。
報導指出，這是首度針對音樂生成式AI提出的訴訟。在此之前，已有作家和新聞媒體等告上法院，主張自家產製的內容遭盜用，成為美國人工智慧公司OpenAI以文本為基礎的AI模型訓練素材，這些AI模型是用來驅動OpenAI旗下如聊天機器人ChatGPT等產品。
不過這些AI業者聲稱自家系統合理使用受版權保護的素材。
總部分別位在麻州劍橋與紐約的Suno與Udio，今年已為旗下AI系統募集到數百萬美元資金。
提訴的3家唱片公司稱這兩間AI公司持續「故意迴避」揭露訓練旗下系統的素材，而披露這些資訊將顯示這些企業「承認故意侵害版權到難以想像的規模」。
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