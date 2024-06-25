維基解密亞桑傑達成認罪協議 訴訟時間軸一覽

美國聯邦檢察官今天在法庭文件中表示，揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）已就觸犯美國間諜法達成認罪協議。

亞桑傑預計本週將在美國北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）聯邦法院出庭，屆時他預計將在聽審中被判刑，也可獲准返回故鄉澳洲。

以下是法新社和路透社所整理出亞桑傑生平幾項關鍵事件和相關細節。

1971年7月：亞桑傑出生於澳洲敦士市（Townsville），雙親從事劇院工作。他在青少年時期因電腦編程能力而小有名氣。1995年，他因為電腦入侵行為被罰款，不過在答應不會再犯的條件下，躲過了牢獄之災。

2006年：亞桑傑創辦維基解密，替機密或敏感資訊的洩密者提供基於網路的「秘密情報存取點」。

2010年4月5日：維基解密公布一架美國直升機外洩的影片，內容顯示美國在伊拉克首都巴格達空襲殺害平民，死者包括2名路透社新聞人員。

2010年7月25日：維基解密公布超過9萬1000份文件，大多數都是有關阿富汗戰爭的美國機密軍事報告。

2010年10月：維基解密公布40萬份伊拉克戰爭期間的機密軍事檔案，隔月再公布數以千計美國外交電文，包括對於外國領袖的直率看法，及對於安全威脅的直白評估。

2010年11月18日：瑞典法院下令就一起性犯罪指控對亞桑傑進行問話，進而發出歐洲逮捕令，隔月，亞桑傑在英國落網，但隨後獲得保釋。

2011年2月：倫敦西敏區治安法庭（WestminsterMagistrates' Court）下令將亞桑傑引渡至瑞典，亞桑傑提出上訴。

2012年6月14日：英國最高法院駁回亞桑傑的最後上訴。5天後，亞桑傑躲進厄瓜多駐倫敦大使館，並尋求政治庇護，厄瓜多2012年8月批准了他的庇護申請。

2019年4月11日：厄瓜多撤銷亞桑傑的政治庇護後，他被帶出大使館並遭到逮捕。5月1日，英國法院以亞桑傑棄保潛逃為由判處50週徒刑。亞桑傑提前服刑完畢，但仍因引渡聽審而繼續延押。

2019年6月11日：美國司法部正式要求英國將亞桑傑引渡至美國，以面臨他密謀入侵美國政府電腦及違反間諜法的相關指控。

2019年11月19日：瑞典檢察官撤銷對亞桑傑的調查，稱證據不足以讓檢方提出指控。

2022年3月23日：亞桑傑在英國戒備森嚴的監獄中與長期伴侶莫里斯（Stella Moris）完婚，莫里斯先前在厄瓜多大使館裡替亞桑傑生下兩個孩子。

2022年6月17日：英國下令將亞桑傑引渡至美國，促使亞桑傑提出上訴。

2024年5月20日：英國倫敦高等法院裁定，由於亞桑傑會以外籍人士身分在美國受審，屆時可能無法依靠美國憲法第一修正案中明定美國公民所享有的言論自由，因此允許亞桑傑對引渡至美國一案展開全面上訴。

2024年6月24日：美國司法部和亞桑傑達成一項協議，亞桑傑將承認一項刑事罪名並遭判刑，不過由於他已入監多時，很可能算入服刑時數，不會面臨新的牢獄之災。