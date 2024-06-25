阿聯AI公司與微軟合作、淘汰華為 美讚正面發展

白宮官員今天表示，微軟豪擲15億美元投資人工智慧（AI）公司G42，「整體而言是個正面發展」，因為此舉將迫使總部位於阿拉伯聯合大公國的G42切斷與中國華為的關係。

白宮技術顧問查布拉（Tarun Chhabra）說：「在像阿聯這樣的地方，G42與華為密切合作，我們有意改變這種情況。」

查布拉在智庫「外交關係協會」（Council onForeign Relations）於華盛頓特區舉辦的活動上表示：「與微軟合作，作為華為的替代選擇，整體而言是個正面發展，也是我們希望鼓勵的做法。」

由於擔心中國公司可能監視客戶並將訊息傳遞給北京，華府多年來一直試圖說服盟友將電信設備巨頭華為從其網絡中剔除。隨著AI主導地位的競爭日益加劇，中東也開始在美中科技戰上扮演更重要的角色。

4月宣布的協議包括G42將使用微軟雲端服務，來執行其AI應用程式，兩家公司都向美國和阿聯政府做出了安全相關的保證。

「紐約時報」指出，該協議對與G42共享的AI產品施加一系列保護，包括棄用華為等中國設備。