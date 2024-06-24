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一紙哥倫比亞大學學士文憑 超過1,600萬元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
CNBC引述金融科技新創公司Self Financial數據報導，就讀美國哥倫比亞大學四年的總費用超過50萬美元。圖為哥大畢業生向空中投擲學位帽。 擷自哥倫比亞大學官網
CNBC引述金融科技新創公司Self Financial數據報導，就讀美國哥倫比亞大學四年的總費用超過50萬美元。圖為哥大畢業生向空中投擲學位帽。 擷自哥倫比亞大學官網

美國取得大學學士文憑固然可能「錢」途似錦，但通常所費不貲，尤其是私立名校，財經新聞網站CNBC引述最新統計數據報導，在哥倫比亞大學就讀四年的總費用估計超過50萬美元，折合新台幣約1,600多萬元。

根據美國教育統計中心的數據，在過去60年美國四年制學院和大學的學費及其必要費用總額增加了兩倍多，從1963年的平均每年5,369美元（經通膨調整後）增至2023年的17,709美元。

除了學費外，學生還需支付書籍和電腦等用品，以及食宿等費用。金融科技新創公司Self Financial指出，在哥倫比亞大學四年的總費用估計可能有50萬美元或以上。哥倫比亞大學列出2023-24學年度的學費、住宿費和其他費用為89,587美元。

但哥大的總費用只是包含校內住宿和膳食費用，若學生選擇住在校外，以這座城市惡名昭彰的昂貴生活費推算，就讀哥大的總費用就很容易再往上升。

Self Financial在檢視《美國新聞與世界報導》全美大學排名中列出的所有學院和大學後，列出取得學士學位最昂貴的學校。

該公司考量了每所學校的學雜費以及生活成本數據，例如勞工統計局提供的平均飲食支出以及當地平均租金，以及Numbeo蒐集的其他自行申報的生活費用數據。

以四年總費用金額排序，全美前十昂貴大學依序為：一、哥倫比亞大學（紐約市，總費用為514,442美元，約新台幣1,666萬元）；二、紐約大學（紐約市，497,402美元）；三、喬治城大學（華盛頓特區，472,817美元）；四、哈佛大學（麻州康橋，472,027美元） ；五、加州理工學院（加州帕薩迪納市，458,330美元）；六、南加州大學（加州洛杉磯市，457,650美元）；七、芝加哥大學（芝加哥市，455,257美元）；八、喬治華盛頓大學（華盛頓特區，454,377美元）；九、耶魯大學（康乃狄克州紐哈芬市，451,516美元）；十、麻省理工學院（麻州康橋，441,948美元）。

Self Financial列出的所有十所最貴的大學，都是私立學校，這些機構通常收取比公立學校更高的學費。但私立大學經常會提供慷慨的金融援助和獎學金，因此入學費用甚至可能低於公立大學。

例如，根據教育部的大學評分表，在哈佛大學接受金融援助的學生平均每年繳交19,500美元，而公立麻州大學阿默斯特校區（Amherst）的學生每年卻要繳交21,846美元。

哈佛大學 哥倫比亞 美國

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