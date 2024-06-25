美推動甲烷減排 斥資275億
美國政府將拿出8.5億美元（新台幣275億元），用來幫助國內小型石油、天然氣生產商，監測和減少營運所產生的甲烷排放，這是拜登政府對抗氣候變遷的一環。
甲烷是一種比二氧化碳還要高效的溫室氣體，會導致更嚴重的氣候暖化，而拜登政府推出的通膨削減法（IRA），將撥款幫助小型油氣業者減少甲烷排放，以及取得甲烷檢測和減排技術。
美國政府從6月21日到8月26日止，將對產業界、學界、非政府組織、美國原住民，以及各州和地方政府開放申請，徵求可協助業者減少甲烷排放的方案。
美國一些規模較小的獨立油氣業者，強烈反對美國環境保護署（EPA）針對全國數十萬現有排放源制定的新甲烷標準，因為這將對這些產量較小的油井造成財政負擔。他們也反對美國環保署對生產商徵收甲烷費的提案。
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