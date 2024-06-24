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溜進禁區撿鑰匙 男子遭雲霄飛車撞飛重傷

聯合新聞網／ 綜合報導
男子趁工作人員不注意溜進禁區，遭雲霄飛車高速撞飛。示意圖，非事發樂園。圖／ingimage
男子趁工作人員不注意溜進禁區，遭雲霄飛車高速撞飛。示意圖，非事發樂園。圖／ingimage

美國俄亥俄州一名男子進入遊樂園的禁區撿鑰匙，想不到竟因此被雲霄飛車撞上，導致身受重傷。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名38歲不具名的男子到俄亥俄州辛辛那提的國王島遊樂園（King’s Island）遊玩。6月19日當天他搭乘一輛叫做「女妖」（Banshee）的雲霄飛車，由於這種雲霄飛車會將乘客倒吊過來，男子的鑰匙就掉在軌道上。

「女妖」是全世界最長的鋼鐵製倒置雲霄飛車，時速最高可達110公里。當天男子告訴服務人員，自己在搭雲霄飛車的時候鑰匙掉了，服務人員告訴他，由於雲霄飛車還在運作，軌道的區域是禁止進入的。服務人員表示會在遊樂園打烊後幫忙撿鑰匙並放到失物招領處，他可以等那時候再來領取。

不過男子不聽勸，趁工作人員不注意翻過圍籬，跑到雲霄飛車的軌道上，結果沒多久就傳出被雲霄飛車撞飛。園方趕緊將男子送醫急救，由於男子傷勢嚴重，目前狀況險峻。

園方工作人員表示，男子所在的位置剛好是雲霄飛車速度最快的時候，「我們禁止任何人進入軌道區域是有原因的」。

美國 雲霄飛車

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