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達賴喇嘛抵達紐約接受膝蓋治療 追隨者熱烈歡迎

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）。（歐新社）
西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）。（歐新社）

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）今天抵達紐約接受膝蓋治療，受到數以千計追隨者熱烈歡迎。

綜合法新社與路透社報導，達賴喇嘛位於印度山城達蘭薩拉（Dharamsala）的辦公室本月稍早宣布，這位88歲的藏傳佛教精神領袖將前往美國「治療」膝蓋，但未透露更多細節。

許多穿著傳統西藏服裝的追隨者聚集在達賴喇嘛下榻的曼哈頓（Manhattan）飯店外，希望在炎熱的夏天中一睹他的風采。

他們穿著色彩繽紛的長袍，在飯店外的街道上跳舞。

美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等多位資深眾議員19日在達蘭薩拉，會見達賴喇嘛與西藏流亡政府，此舉引發中國嚴厲批評。

目前尚不清楚達賴喇嘛停留美國期間，是否將會見任何美方官員。達賴喇嘛曾說他並不尋求西藏獨立，但北京視他為危險的分離主義人物，

達賴喇嘛這次赴美前，美國國會通過一項鼓勵北京與西藏領袖舉行會談的法案，該法案自2010年以來一直被凍結。

1959年，達賴喇嘛在西藏反抗中國統治失敗後流亡印度。這位諾貝爾和平獎得主多年來一直在與健康問題搏鬥。

達賴喇嘛已在2011年辭去政治領導人職務，將世俗權力交棒給由世界各地約13萬藏人以民主方式產生的政府。

中國曾在1950揮軍西藏，許多藏人擔心，北京將任命一位與達賴喇嘛競爭的繼承人，以加強對西藏的控制。

美國 西藏 達賴喇嘛

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