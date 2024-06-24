美國東岸酷暑拉警報 危險熱浪往西延伸

全美各地上億人今天處於高溫警報下，東岸城市將迎來破紀錄的酷熱，熱穹效應（heat dome）導致的危險天氣條件正逐漸往西岸延伸。

路透社報導，美國國家氣象局（NWS）表示，預期馬里蘭州巴爾的摩和賓州費城今天氣溫將達到逼近攝氏38度的紀錄，愛達荷州、蒙大拿州和懷俄明州的氣溫也將增至32度以上，比往年這段時期的正常氣溫高出8度多。接著這波極端高溫明天將轉移到內布拉斯加州與堪薩斯州。

官員警告費城地區將出現危險天氣條件，當地的高濕度可能促使氣溫飆到41度以上，體感可能更熱。

美國國家氣象局氣候學者錢納德（Marc Chenard）說：「這可能意味著，一直到7月，我們都會在全國大片地區看到週期性的過熱天氣…不會在任何單一地點連續出現，但整體模式會持續有利於這種高於正常的氣溫。」

俄亥俄河谷（Ohio Valley）、五大湖區（GreatLakes）和新英格蘭（New England）地區已經降溫，但32度以上的高溫持續從維吉尼亞州延伸到紐約州。

研究顯示，氣候變遷本週在北半球各地引發危險熱浪，且將繼續在未來數十年導致危險的天氣。

有些州正面對酷熱造成的問題，有些州還要努力應對洪災。

由於暴雨在愛荷華州西北部引發洪災，州長雷諾茲（Kim Reynolds）昨天發布涵蓋21個郡的災難公告。明尼蘇達州南部和南達科他州東南部也發布洪水警示。

美聯社報導，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）說，有一人在洪災期間喪命。

美國國家氣象局氣候學者達柏克（DonnaDubberke）指出，內布拉斯加州部分地區、南達科他州東南部、明尼蘇達州南部、愛荷華州西北部的雨量已達往常平均的8倍，且預期本週還會下更多暴雨。

專家說，美國去年經歷了自1936年以來最多的熱浪。美聯社分析美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據後發現，極端高溫導致超過2300人喪命，是45年紀錄以來最多。