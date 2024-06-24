美總統大選首場辯論 拜登陣營辦千場活動主導輿論

美國首場2024總統選舉電視辯論會將於27日舉行，民主黨拜登陣營本週將大張旗鼓舉行上千場線上與實體活動，並與政治網紅合作，希望主導辯論後的輿論走向。

美國2024總統大選首場電視辯論將於27日於有線電視新聞網（CNN）亞特蘭大總部攝影棚舉行，美國國家廣播公司（NBC）報導，爭取連任的拜登（JoeBiden）陣營計劃在所有選民聚焦的時刻，本週起於全美舉行1600場線上與實體活動，希望拉攏包括同性戀（LGBTQ）與學生社群等民主黨的傳統支持者，當中包括300場辯論會收視派對。

部分收視派對由社群媒體意見領袖出面召集，政治網紅也獲邀參加辯論後與參選人對話，這些活動過去多由傳統媒體記者出席。拜登陣營認為，這些安排可以帶動辯論後的輿論走向與議題設定。

民主黨陣營與支持團體將於24日起，於各州召開16場美國最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade）2週年相關活動，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將出席馬里蘭州與亞利桑那州的場次。

拜登陣營將27日的電視辯論定位為「兩種截然不同視野的未來」，競選團隊發言人泰勒（MichaelTyler）在內部備忘錄提到，拜登為美國人民奮鬥，走上辯論台的川普（Donald Trump），無論他為美國人帶來多少傷害，只是個為自己強辯的罪犯。

拜登本週將在大衛營（Camp David）準備辯論，曾在2020年扮演川普與拜登演練的私人律師包爾（BobBauer），今年將繼續扮演川普的角色。前白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）等人也加入辯論準備團隊。

相對於拜登陣營嚴陣以對，川普陣營好整以暇繼續造勢活動，僅在辯論前舉行幾場非正式的政策說明。競選幕僚還是強調，川普無須幕僚大張旗鼓幫他準備。