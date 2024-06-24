美國俄亥俄州槍擊案10人受傷 嫌犯做案後驅車逃離

美國俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）今天凌晨發生槍擊案，造成10人受傷送醫，其中1人傷勢嚴重，當局正在搜捕驅車逃離現場的男性嫌犯。

美聯社報導，哥倫布市警方表示，警員們於今天凌晨2時30分之前不久，被派往市中心以北的短北藝術區（Short North Arts District），他們發現6人受槍傷，後來又找到另外4名傷者。

Detectives need your help locating this vehicle involved in a shooting this morning in the 1100 blk of N. High St., where 10 people were shot. The vehicle is believed to be a white, 4-door Honda Civic with tinted windows. pic.twitter.com/FpWYiVEDPu — Columbus Division of Police (@ColumbusPolice) 2024年6月23日

當地警方指出，這8位成年及2名少年的傷患，被送往哥倫布市的3間醫院接受治療，他們年紀介於16歲至27歲。

其中1位成年傷者情況危急，其他9人傷勢穩定。但警方提到，所有傷患都有望存活。

警方還告訴記者，有目擊者看到一名身穿黑衣的男性嫌犯上了一輛車子並高速駛離案發現場。警方追緝這輛車子，但這台車駛上670號州際公路並一路往西逃。

哥倫布市長金瑟（Andrew Ginther）呼籲美國聯邦政府和俄亥俄州政府採取更多行動，防止槍枝出現在街頭並落入罪犯手中。