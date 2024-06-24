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川拜本周辯論 川普預告副手已定

聯合報／ 編譯茅毅盧炯燊／綜合報導

美國國家廣播公司（NBC）廿三日報導，幾乎篤定是十一月總統大選共和黨籍候選人的前總統川普廿二日指稱，他挑選的副總統候選人，很可能在廿七日自己與總統拜登的辯論會現身。

但川普沒詳述其副手性別，並強調他的選擇「還沒人知道」。據外媒此前報導，人選正縮小至六十七歲的北達科他州長柏根、俄亥俄州聯邦參議員范斯和佛州聯邦眾議員盧比歐。

對川普挑副手過程知情的人士向NBC新聞說，尤以前兩者最有可能。盧比歐目前雖仍列入考慮，但美國憲法已有避免正副總統候選人均來自同一州的規定，而川普二○二一年卸任後，目前定居佛州海湖莊園。若盧比歐雀屏中選，川、盧其中一人必須遷出佛州定居。

川普在費城跑攤被NBC新聞問到，他是否已決定競選搭檔時說，「我認為是」，而且此人非常有可能到亞特蘭大舉行的前述辯論會現場。他還說，「他們會在那」，「我想我們有很多人會來」。

川普高級顧問休斯聲明，川普選擇副手的最重要標準，就是一位強力、堅強的領袖，在川普今年當選、結束四年任期後，此人會接棒成為偉大總統。而且只有川普說的才算數，其他人說都只是放話。

費城所在的賓州，可望是今年大選極其重要的搖擺州、戰場州。上次二○二○年大選，拜登成功使該州由紅（共和黨代表色）轉藍（民主黨代表色）。

共和黨全代會預定七月十五日至十八日在威斯康辛州密爾瓦基召開，除正式確定川普為黨籍總統參選人，另一焦點就是其副手人選。川普說，他打算在全代會前夕「開獎」。

一年前外界對柏根知之甚少，但他對川普的忠誠、風度翩翩，以及商人出身的財富，皆令川普印象深刻。年僅卅九歲的范斯則踴躍出席川普募款活動，他並擁有其他競爭者沒有的優勢，亦即小唐納等川普家族成員的支持。

共和黨 大選 川普

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