紐約老翁亂過馬路遭撞倒斬首！被起底是黑手黨 肇事者恐需證人保護

獨立報報導，美國紐約市一名烘焙坊8旬老闆日前違規穿越馬路，慘遭市府工程車「斬首」身亡。後來死者身分被起底，竟然出身紐約五大黑手黨家族之一的吉諾維斯家族 （Genovese），金盆洗手前綽號「東尼蛋糕」（Tony Cakes），是這個犯罪家族的「士兵」。

86歲柯尼利亞洛（Antonio Conigliaro）本月12日下午3時30分，步行於布魯克林瑞奇灣（ Bay Ridge），無視禁止通行路標違規穿越馬路，遭依法直行的市府工程車撞倒後身首分離，慘被「斬首」身亡。

2005年一份聯邦起訴書顯示，柯尼利亞洛曾經是吉諾維斯犯罪家族的「士兵」，人稱「東尼蛋糕」、「東尼守望者」和「小東尼」，曾因敲詐勒索遭判處13個月徒刑。

柯尼利亞洛的友人兼律師表示，他在多年後金盆洗手，轉行做蛋糕，以「做甜點的男人東尼」為名。法庭紀錄顯示，柯尼利亞洛還擁有一家「起司蛋糕甜點店」。

一名警方消息人士向紐約郵報透露，柯尼利亞洛的下場頗為諷刺，「他一生瞻前顧後，卻忘了過馬路之前要先確認雙向來車」。

柯尼利亞洛事故當場死亡，肇事的33歲運輸部門公車駕駛並未被逮捕，警方表示全案仍在調查中。

一位消息人士告訴媒體，「現在我們知道那個運輸部駕駛為什麼哭了，......他可能在尋求證人保護。」

吉諾維斯犯罪家族是紐約美籍義大利黑手黨五大家族之一，其勢力在1940至1970年代達到頂峰。