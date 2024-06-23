美國大選首場辯論將登場 攸關拜登川普選情轉折

尋求連任的美國總統拜登與共和黨對手川普27日將辯論。專家分析，川普因封口費案被定罪後，民調小幅下降，但實質變化不大。有最新民調顯示，拜登支持度為40.7%、川普為40.5%。華盛頓郵報指出，這場辯論被認為是選情是否出現明顯轉折的機會。

拜登（Joe Biden）20日即前往馬里蘭州（Maryland）的大衛營（Camp David）閉關，與幕僚進行模擬辯論。7月將獲共和黨提名的川普（DonaldTrump）則與可能的副手、參議員、專家討論政策，同時繼續參加造勢活動。

華爾街日報（Wall Street Journal）今天報導，拜登將凸顯自己是穩健的領導者，將川普定位為尋求報復的混亂之源。川普2020年連任失利，稱他的選舉勝利被偷走。川普也遭指控鼓動支持者攻擊國會，導致隔年1月6日的國會山莊暴亂。

川普卸任後面臨4項刑事起訴，其中2項涉及試圖推翻2020年大選結果，一項是卸任後將數百件機密文件留在佛州寓所，並阻撓政府取回。此外，他為隱瞞支付成人片女星封口費而偽造商業紀錄案已遭判定有罪，法院7月將宣布量刑。

華爾街日報指出，預計川普會鎖定拜登無力處理經濟和通膨議題，並攻擊他的年齡和能力，讓他說錯話或顯得軟弱。儘管美國疫後就業復甦強勁，高通膨讓民眾感受不到經濟好轉。此外，預計川普也會以暴力犯罪事件指責拜登的邊境措施。

華盛頓郵報（Washington Post）今天分析，過去一年兩人的民調呈現平穩，川普在全國民調略微領先，而在賓州、密西根、威斯康辛、喬治亞、亞利桑那、內華達等6個搖擺州領先的幅度稍大一些。不過，川普5月底因封口費案被定罪後，拜登的民調有上升，這場辯論被認為是選情是否出現明顯轉折的機會。

華郵指出，FiveThirtyEight的民調頗受注意，根據21日的最新結果，拜登支持度為40.7%、川普40.5%，獨立參選的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）獲得9%的支持。川普封口費被宣判定罪前領先拜登1.2個百分點。

全力挺川普的福斯新聞網（Fox News）最新公佈的民調也受到討論，拜登在3月輸給川普5個百分點，5月縮小至1個百分點，19日的民調顯示拜登首度超車，贏過2個百分點，但仍在這份民調的誤差範圍內。

分析指出，民主黨的選舉策略顧問認為，近期民調的些微變化有多種原因，其中包括尚未決定投票動向或本想投獨立參選人的選民轉向拜登，川普被定罪也是因素。他們也認為，民調變化尚無實質意義，拜登連任的挑戰仍大。

紐約時報專欄作家度查特（Ross Douthat）指出，拜登的主要弱點是他的衰老及無法控制通膨，而川普在國會山莊暴亂的角色則已證明他不適任，這些問題外界已經太熟悉，要看他們辯論當天如何處理這些議題，再來討論。

度查特說，拜登的次要弱點是外交，有人認為他上任後，世界秩序惡化。川普的次要弱點是他主張全面加徵10%關稅的政策，此舉可能會讓疲於應對通膨壓力的中產階級更辛苦。對不想投拜登、也不想投川普的「雙重黑粉」（double haters）來說，會影響他們的可能是與兩人的次要弱點相關的議題。