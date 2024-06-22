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裴洛西夫婿家中遇襲案…施暴者另遭加州法院定罪 最高可判無期徒刑

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導
美國右翼陰謀論者德帕佩（David DePape）2022年手持榔頭攻擊前聯邦眾議院議長裴洛西的夫婿保羅。 美聯社
美國右翼陰謀論者德帕佩（David DePape）2022年手持榔頭攻擊前聯邦眾議院議長裴洛西的夫婿保羅。 美聯社

美國右翼陰謀論者德帕佩（David DePape）2022年手持榔頭攻擊前聯邦眾議院議長裴洛西的夫婿保羅，繼去年他在聯邦法院被定罪後，今天在州級法院又有多項罪行遭定罪。

路透社報導，加州陪審團裁定，現年44歲的德帕佩犯下綁架、入室盜竊、非法拘禁、威脅公職人員家屬以及勸阻證人罪。

德帕佩的刑期可能因此增加。他今年5月才被一間聯邦地方法院法官判刑30年，罪名是企圖綁架和攻擊聯邦官員的直系親屬。

而這次州級法院的罪名最高可判處無期徒刑。

德帕佩2022年10月28日凌晨闖入裴洛西（NancyPelosi）與保羅（Paul Pelosi）位在舊金山的住宅，手持榔頭往保羅頭上打。民主黨籍的裴洛西當時是眾議院議長，人遠在華府。

裴洛西目前仍是眾議員。

德帕佩被定罪後，裴洛西發言人代表裴洛西家族發表聲明，讚揚保羅在州級庭審時作證的勇氣，一如他在聯邦案件中的表現。

保羅當時遇襲昏迷後住院數天，接受手術治療顱骨骨折，當時他雙手和右臂也受傷。

綁架 舊金山 裴洛西

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