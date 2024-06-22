保護被害人 美最高院維持家暴者擁槍禁令

美國聯邦最高法院今天維持一項聯邦法律，此法明定受家暴禁制令約束者擁槍構成犯罪。在2022年槍枝權利大幅擴展後，大法官選擇不再進一步擴權，堪稱總統拜登政府一大勝利。

大法官以8票支持、1票反對表決通過，推翻下級法院的裁定。下級法院認為1994年的法律違反了美國憲法第二修正案所賦予的「持有和攜帶武器」權利。

一切源起德州男子拉希米（Zackey Rahimi）對此法提出異議；這名男子因在停車場襲擊女友並隨後威脅要開槍射殺她，面臨禁制令約束。

拉希米2021年承認在受到禁制令約束期間違反這項法律，非法持有槍枝。至少有5起槍擊事件與拉希米的住處有關，其中一起涉及使用突擊步槍向一名向他買毒品的男子住家開槍，警方在搜查拉希米住處期間發現了一把手槍和一把步槍。

一名聯邦法官駁回了拉希米基於第二修正案提出的挑戰，並判處他6年以上徒刑，案件隨後進入位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院審理。

第五巡迴上訴法院當時認為，這項措施未能通過最高法院2022年設下的嚴格考驗，即槍枝法律必須與國家歷史上的槍枝規範傳統一致，以符合第二修正案。

在拉希米遭起訴時，違反這項法律最高可判處10年徒刑，但之後已提高至15年。

然而，保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）今天在主要意見書中說，自美國建國以來，槍枝法律就是針對威脅他人人身安全的人。

羅伯茲寫道：「當禁制令包含相對人（即加害人）對親密伴侶人身安全構成可信威脅的裁定時，相對人在禁制令有效期間可以被禁止持有槍枝，這符合第二修正案。」

路透社報導，拜登政府為這項法律提出辯護，稱此法對於保障公共安全和保護家暴被害人來說至關重要，這些受害者往往為女性。

拜登強調他在槍枝管制方面的成就時說：「沒有任何一位受到虐待的人應該擔心加害人取得槍枝。」

他說：「由於（今天的）裁定結果，家暴倖存者及其家人仍將能夠和過去30年一樣仰賴至關重要的保護措施。」

保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）是唯一的反對者。他曾在紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩（New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen）2022年裁定時撰寫主要意見書。

主張槍枝管制的人士對今天的裁定結果表示歡迎。

槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytownfor Gun Safety）主席范布拉特（John Feinblatt）說：「在數以百萬計家暴受害者鬆了一口氣時，記住是誰把他們置於險境：（共和黨籍前總統）川普指派的第五巡迴上訴法院極端法官，他們與想要保留槍枝的施暴者為伍。」