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影╱美國務院發言人記者會遇不速之客 向媒體驚喊：你頭上有大蟑螂

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務院發言人米勒（Mathew Miller）20日的新聞簡報會上，突然出現一隻不速之客，令他不得不中斷發言。取自YT影片
美國國務院發言人米勒（Mathew Miller）20日的新聞簡報會上，突然出現一隻不速之客，令他不得不中斷發言。取自YT影片

美國國務院發言人米勒（Mathew Miller）20日的新聞簡報會上，突然出現一隻不速之客，令他不得不中斷發言，並提醒一名在場記者注意，瞬間讓全場爆出笑聲。

紐約郵報報導，當米勒宣布事項期間，突然笑著對現場一名美聯社記者麥特（Matt Lee）說：「我不想打斷，但你頭上的牆上有一隻大蟑螂。」發現麥特想要處理這隻蟑螂時，米勒又說，「簡報會上不能使用殺蟲劑或滅蟑劑，麥特」並打趣表示：「抱歉分心了，但那隻蟑螂相當大。」

對此，麥特也搞笑問說：「我現在要去抓嗎？」但米勒建議他先等自己講完有關真主黨對以色列發動一連串跨境攻擊的言論後再說。然而不久後，米勒就後悔道，「我不該說的」，「因為現在在場的人很難專注在我要傳達的非常重要的訊息上。」

華盛頓郵報報導，在米勒提醒全場有害蟲出沒後不久，一名國務院音響工程師迅速進行除蟲工作，米勒聽到一聽敲擊聲後滿意地說：「問題解決了。」報導指出，在天氣熱的時候，不只紐約市，連美國華府也逃不過蟑螂現身。

國務院 美國 蟑螂

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