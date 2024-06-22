快訊

美國阿肯色州小鎮驚傳槍擊！11人中彈至少3死 槍手被捕

土石流釀災…未設告警系統 新自強號花蓮撞落石出軌共9傷

來台交流出意外！日本馬來貘搭機抵台死亡 北市動物園：將解剖釐清原因

美國阿肯色超市驚傳槍擊案 3死10傷

中央社／ 阿肯色州福代斯21日綜合外電報導

美國阿肯色州警方指出，1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍，造成3人死亡及2名警察在內的10人受傷。

路透社報導，阿肯色州警察局長赫加爾（Mike Hagar）表示，這名凶嫌與警方駁火時也受傷。

這起槍擊事件發生在3200人居住的福代斯（Fordyce），這個城鎮位於小岩城（Little Rock）以南112公里處。

赫加爾說：「不幸地，我們可以證實11名無辜平民遭受槍擊，其中3人死亡。有2名警察與凶嫌駁火時受傷，這名凶嫌也遭擊中並已羈押。」

他說，受傷的2名警察和這名凶嫌預期能夠活下來。

阿肯色州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在社群媒體X指出，她已知道這起槍擊事件。

她說：「我很感謝執法部門和急救人員為拯救生命所採取迅速且英勇的行動。我為受害者和所有受到這可怕事件影響的人祈禱。」

槍擊 社群媒體 警察

延伸閱讀

美國總統大選金錢肉搏戰 川普捐款超越拜登

美國房價創歷史新高 5月成屋銷售小幅下滑

影／中捷上被砍為何不跑？高中生曝原因並感謝「長髮哥」救命

鐵門成蜂窩…高雄汽修廠槍擊案偵破 陳其邁：疑找錯仇家、開錯槍

相關新聞

阿肯色小鎮雜貨店大規模槍擊 3死多傷、槍手中彈被捕

阿肯色州IArkansas)福特斯市(Fordyce)一家雜貨店21日上午發生大規模槍擊事件。根據州警主任哈格爾(Mik...

佛蒙特州議員多次偷往同事包裡倒水 監控全抓包後公開道歉

佛蒙特州一名共和黨籍州眾議員近日公開對她的民主黨籍議員同事道歉，只因她偷偷往同事包裡倒水的無厘頭行為，被監控全抓包。

「這州」民主黨2008年來從沒選贏 拜登砸重金恐迫使川普回防

美國總統拜登為了爭取連任，在這次競選活動中，正向北卡羅萊納州砸更大筆的資金，比民主黨近期總統大選都還多，可能迫使川普回防...

全國民調不分軒輊！億萬富翁彭博豪捐逾6億元 助拜登擊敗川普連任

兩名知情人士今天告訴路透社，美國億萬富豪彭博（MikeBloomberg）捐贈近2000萬美元（約新台幣6億4700萬元...

美西南航空客機突下降！距離住宅區僅160公尺 居民驚慌：以為要撞我家

美國西南航空一架客機日前在奧克拉荷馬市著陸時莫名其妙下降，以僅約160公尺的高度飛越一處住宅區，觸發了高度警報，也把居民...

網路戰爭不能輸！拜登陣營募集上億元 挑戰川普社媒宣傳機器

支持美國總統拜登連任的主要「超級政治行動委員會」（SuperPAC）正募集數以百萬計美元，試圖解決困擾民主黨的問題，即如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。