美國阿肯色超市驚傳槍擊案 3死10傷
美國阿肯色州警方指出，1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍，造成3人死亡及2名警察在內的10人受傷。
路透社報導，阿肯色州警察局長赫加爾（Mike Hagar）表示，這名凶嫌與警方駁火時也受傷。
這起槍擊事件發生在3200人居住的福代斯（Fordyce），這個城鎮位於小岩城（Little Rock）以南112公里處。
赫加爾說：「不幸地，我們可以證實11名無辜平民遭受槍擊，其中3人死亡。有2名警察與凶嫌駁火時受傷，這名凶嫌也遭擊中並已羈押。」
他說，受傷的2名警察和這名凶嫌預期能夠活下來。
阿肯色州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在社群媒體X指出，她已知道這起槍擊事件。
她說：「我很感謝執法部門和急救人員為拯救生命所採取迅速且英勇的行動。我為受害者和所有受到這可怕事件影響的人祈禱。」
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