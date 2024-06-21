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「這州」民主黨2008年來從沒選贏 拜登砸重金恐迫使川普回防
美國總統拜登為了爭取連任，在這次競選活動中，正向北卡羅萊納州砸更大筆的資金，比民主黨近期總統大選都還多，可能迫使川普回防。
拜登的團隊已在北卡州設立16個服務處，並僱用了60多名幕僚成員，規模比2016年希拉蕊以及上回2020年拜登的競選都還大。AdImpact數據顯示，截至6月19日，拜登和他的團隊已斥資520萬美元在電視（包含有線和無線）、電台廣播、網路的廣告上。而川普的競選團隊迄今尚未為這次大選在北卡州打廣告，顯示他們認為共和黨可以穩穩拿下這個地方。
如果拜登失去民主黨投資最多的賓州、密西根州和威斯康辛州這三個「藍牆」州中的任何一個地方，對北卡州的豪賭，可能會在今秋發揮作用。自1992年以來，上述三個州一直是可靠的藍州，直到2016年被前總統川普攻破，拜登在2020年重新收復失土，但如今有些民調顯示這回川普有些微的領先優勢。
拜登預計將在下周的首次總統辯論後訪問北卡州，這將是他今年第四次造訪當地。副總統賀錦麗則是五次到訪北卡州。
民主黨希望拜登可以成為自2008年歐巴馬以來首位拿下北卡州的總統候選人。拜登在2020年差一點就能選贏，當時只輸7.4萬票，是自2008年以來最接近勝利的一次。在那之後的每一次總統大選，民主黨都宣稱他們可以重現歐巴馬當時的團結氣勢，卻往往在最後衝刺的幾個月，把大量資源投入其他州，最終輸掉北卡州。
民調專家Ryan Tyson發現，雖然川普仍握有優勢，但最近三次的北卡州民調顯示，拜登基本上能和川普打平。
這很大程度上是立場偏向自由派的選民大量湧入所致。自2020年以來，每年都有近10萬名新居民移入北卡州，大多來自立場偏向民主黨的紐約州和加州。
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