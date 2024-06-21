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美東熱浪來襲 氣象預估美國今夏氣溫將高於正常值

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國政府機構今天預測，從7月到9月整個夏季，美國大部分地區將經歷比正常氣候更熱的天氣。美國有一大塊地區正遭遇今年首波熱浪。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象學家英凡提（Johnna Infanti）在記者會上說：「我們目前預測是，大致上來說，除了少數地方以外，美國大部分地區的氣溫都將高於正常水準。」

不過她表示，那段期間是否可能發生極端天氣事件，目前的預測無法提供任何線索。

夏至為夏季正式揭開序幕之際，美國東北部正經歷一場重大熱浪。

根據美國政府網站www.heat.gov的數據，大約有9500萬名美國人正處於不同程度的高溫警報或公告範圍內。美國國家氣象局表示，飆升的氣溫預計將持續到週末。

美國國家氣象局說：「夏季炎熱天氣早到、高溫持續多日、風勢輕微及雲層覆蓋有限，將是造成整體高溫壓力加劇的因素。我們強烈呼籲無法獲得可靠空調的人找到降溫辦法。」

美國緬因州小鎮加勒巴（Caribou）昨天氣溫來到攝氏35.5度，平當地史上最高溫紀錄。紐約和華盛頓的氣溫今天也分別飆升到華氏87至89度（約攝氏30.6至31.7度）間和華氏90至93度（約攝氏32.2至33.9度）間，未來還將出現更多高溫。

去年是有紀錄以來美國最熱的1年。而根據美國國家海洋暨大氣總署的說法，今年有50%的機會超越去年，且肯定會名列有紀錄以來最熱5年之一。

全球科學界一致認為，人為造成的氣候變遷正以驚人速度使地球升溫，引發反覆的強烈熱浪。

美國 高溫

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