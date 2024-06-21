網路戰爭不能輸！拜登陣營募集上億元 挑戰川普社媒宣傳機器

支持美國總統拜登連任的主要「超級政治行動委員會」（SuperPAC）正募集數以百萬計美元，試圖解決困擾民主黨的問題，即如何匹敵共和黨籍川普的社群媒體機器擅於散布網路爆紅影片的優勢 。

路透社報導，高度保密的「未來前進美國行動」（Future Forward USA Action）組織此一先前未曝光的努力，凸顯出民主黨和拜登捐助者普遍的憂慮，他們擔心拜登和其陣營在網路爆紅影片的戰爭中正輸給共和黨，共和黨陣營殘酷地將拜登描繪成年老和脫離現實。

民主黨人表示，在操縱或誤導性內容經由智慧型手機傳播到數千萬美國人之前，他們正在一個幾乎沒有規則或方式來監管的戰場上努力趕上。

位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的「未來前進美國行動」，獲得臉書（Facebook）共同創辦人莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）和領英公司（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等資助，現正募集至少1000萬美元（約新台幣3.2億元），以進一步理解幫助川普及其盟友主導垂直視訊平台的演算法。

根據兩名知情人士，「未來前進美國行動」也計劃與左傾的網紅合作，以幫助製作和傳播新的內容。諸如TikTok和Instagram等許多受歡迎的社群媒體平台，已將短片、垂直影片做為其主要格式，他們催生一個「網紅」網路，這些網路名人利用這些平台向數以百萬計美國人傳達有關他們的飲食、穿著和想法。

籌辦人士表示，「未來前進美國行動」5月與民主黨團體「勝利之路」（Way to Win）和「樞紐計畫」（Hub Project）在華盛頓特區一家高級飯店招待140名網紅，舉辦稱為「迎勢而上」（Trending Up）的三天活動。

這些人士說，「未來前進美國行動」目前努力方向，放在Instagram Reels、YouTube Shorts和TikTok等短影音上。

自今年2月以來，拜登陣營正式加入TikTok平台，上傳200多次卻僅有38萬多名追隨者；反觀川普約兩週前加入TikTok，但已有640萬名追隨者。

社群媒體在美國人獲得新聞方面扮演重要角色，對年輕人尤其如此。根據皮尤研究中心（Pew ResearchCenter）2月調查，美國半數成年人至少有時自社群媒體獲知新聞。

「未來前進美國行動」主席麥克林（ChaunceyMcLean）未回應置評請求。這個鮮少公開談論其活動的組織計劃在選舉期間支出2.5億美元於電視和數位廣告。

共和黨全國委員會（Republican NationalCommittee）、重要的保守派媒體和右派網紅等，一直推出砲轟拜登年齡太大的影片，其中一些甚至經過欺騙性編輯，對於憂心拜登高齡的選民而言，可謂正中下懷。

路透社今年稍早報導，社群媒體平台X上發布有關美國總統選舉消息的虛假帳號正在激增。以色列網路安全公司Cyabra運用人工智慧（AI）的子集機器學習來識別虛假帳號分析發現，社群媒體平台X中讚許川普並批評拜登的帳號有15%是假的，而讚許拜登並批評川普的帳號有7%是假的。