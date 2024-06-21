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聯手打擊毒品 美中舉行禁毒高層會談

中央社／ 北京21日綜合外電報導

美國和中國20日就禁毒合作舉行高層級會談，兩國本週在雙邊工作上出現突破，聯手打擊一個與毒品有關的大型洗錢行動。美中今年初就打擊毒品和執法合作重啟會談。

中國公安部19日宣布，根據美方提供線索，遼寧省公安機關日前立案偵辦佟姓嫌疑人涉嫌在美國涉毒洗錢案，並將佟嫌逮捕歸案。中國公安部並形容，此案是「近期中美禁毒合作的成功案例」。

路透社報導，美國司法部本週聲稱，墨西哥販毒集團西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）與總部位於加州且與中國地下錢莊有關連的組織串通勾結，洗錢超過5000萬美元的販毒收益。

美國司法部表示，司法部正與墨西哥和中國執法部門密切協調。中國官媒報導，中國逮捕本案的犯嫌，還說本案涉及包括非法經營外匯等犯罪活動。

白宮全國毒品管制政策局主任古普塔（RahulGupta）在會見中國公安部部長王小洪的開頭表示：「本週近期的聯合執法行動是重大一步。」

古普塔說，「這是打擊毒品合作的具體案例，將推動我們向前邁進」。

王小洪向古普塔表示，美中官員近來頻繁交流，「在在證明我們對抗毒品的合作成效卓著，也展現出中國的善意與友好」。

芬太尼（fentanyl）濫用一直是美國主要死因之一，美國已推動深化執法合作，包括打擊非法資金和進一步控管可用於製造芬太尼的化學物質。

中國國家禁毒委員會副秘書長于海斌19日晚間接受中國環球電視網（CGTN）訪問時重申了中國的立場，即美國是因「濫用處方藥」才釀成芬太尼問題。

但他補充表示，「中國願在物資控管、情報分享、執法和打擊跨國犯罪方面提供全力支持」。

毒品 美國

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