不能再保持沉默 比爾蓋茲前妻梅琳達首度表態力挺拜登
微軟共同創辦人比爾．蓋茲的前妻、美國慈善家梅琳達．蓋茲（Melinda French Gates）今天為總統拜登爭取11月大選連任而背書，她認為拜登對女性而言是最佳的候選人。
法新社報導，梅琳達在社群平台X上表示：「我以前從未為總統候選人背書。但今年的大選對女性和家庭來說意義重大，這次我不能保持沉默。」
她說：「女性們值得擁有一位領袖，能夠關心她們所面臨的問題，並致力於保護她們的安全、健康、經濟力、生育權，以及保障女性能自由地充分參與民主運作的能力。」
最近才辭去「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill andMelinda Gates Foundation）主席職務的梅琳達表示，拜登與共和黨籍對手川普之間的差異「再大不過了，風險也再大不過了」。
她總結表示：「我將投票給拜登總統。」
自從保守傾向的最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）兩年以來，生育權一直是民主黨人有力的政治武器。羅訴韋德案為1973年判例，認定墮胎是憲法所保障的權力。
女性墮胎權一向是美國競選活動中的主要議題，拜登力挺女性擁有選擇權，而川普除了對自己任命3位大法官促使「羅訴韋德案」翻案而感到自豪外，並未表明其明確立場。
梅琳達今年5月宣布，她將動用自己的125億美元財富來幫助「婦女和家庭」，並已支付頭款10億美元。
她說，最高法院對墮胎議題的裁決，促使她致力捍衛女權。
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