快訊

畫面曝…汐止通緝犯駕車拒檢竄逃撞小黃 突「口吐白沫」急救仍不治

健康變老很重要！研究指在家常見「1行為」，讓健康衰老離你愈來愈遠

曾獲奧斯卡終身成就獎 「飢餓遊戲」男星離世享壽88歲

不反移民了？川普：外籍學生從美國大學畢業應「自動獲發綠卡」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普20日表示，希望向從美國大學畢業的外國學生，自動發放綠卡。法新社
美國前總統川普20日表示，希望向從美國大學畢業的外國學生，自動發放綠卡。法新社

美國前總統川普20日表示，希望向從美國大學畢業的外國學生，自動發放綠卡，此番提議令外界大感意外，因為與他長期的反移民言論大相逕庭。

美聯社報導，川普接受矽谷知名Podcast節目All-In訪問，當被問及有關公司如何合法保留更多高技術的優秀人才時，川普回應，「我想做的是，你從大學畢業，我認為你應該自動獲得一張綠卡，作為文憑的一部分，能夠留在這個國家，這也包括短期大學（junior colleges）的畢業生。」

川普一直來都指責非法移民犯罪、竊取工作和政府資源，並暗示他們正在「毒害我們國家的血液」。他承諾如果當選，將實施美國史上最大規模的驅逐行動。

川普曾於2017年上任後簽署「購買美國貨、僱用美國人」（Buy American, Hire American）行政命令，指示內閣成員提出改革建議，確保商務簽證只頒發給收入最高或技能最高的申請者，以保護美國勞工。

川普 移民 綠卡 美國

延伸閱讀

暫停大陸公民免簽入境！厄瓜多不當偷渡者的中繼站 陸人不怕卻怕川普回鍋

從高調反川普到可能副手人選 盧比歐轉向之路

習近平希望誰當選？美情報機構：中國不偏好川普或拜登任一人

美大選煙硝味濃 分析：拜登固「藍牆」才能保白宮

相關新聞

不反移民了？川普：外籍學生從美國大學畢業應「自動獲發綠卡」

美國前總統川普20日表示，希望向從美國大學畢業的外國學生，自動發放綠卡，此番提議令外界大感意外，因為與他長期的反移民言論...

美太陽能發電量躍增 今年估新增36百萬瓩

科技巨擘積極尋求以潔淨能源驅動資料中心等設備之際，美國太陽能正蓬勃發展，成長速度將繼續加快，且超越其他電力來源。

全球暖化導致熱浪席捲美墨 致命高溫可能性增至35倍

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）今天表示，全球暖化導致最近席捲美國、墨西哥及中美洲...

抖音涉侵犯兒少隱私 美國啟動司法調查

各國益發擔心抖音資安疑慮，美政府強勢提告！「抖音涉嫌侵犯兒少隱私！」美國聯邦貿易委員會近日提出指控，並移交至司法部處理。對此，抖音不滿指出，近年來持續與聯邦貿易委員會合作，但至今該機構卻提起訴訟，而...

美國路易斯安那州要求公立學校展示「十誡」 全美首例

美國路易斯安那州州長今天簽署一項法案，要求在這個保守州的每所公立學校教室裡展示「十誡」（TenCommandments）...

從高調反川普到可能副手人選 盧比歐轉向之路

美國總統大選已擂起戰鼓，曾經與川普針鋒相對、對川普的手掌大小嘲諷的參議員盧比歐，在川普2016年勝選後歸隊，成為拉丁美洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。