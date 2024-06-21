不反移民了？川普：外籍學生從美國大學畢業應「自動獲發綠卡」

美國前總統川普20日表示，希望向從美國大學畢業的外國學生，自動發放綠卡，此番提議令外界大感意外，因為與他長期的反移民言論大相逕庭。

美聯社報導，川普接受矽谷知名Podcast節目All-In訪問，當被問及有關公司如何合法保留更多高技術的優秀人才時，川普回應，「我想做的是，你從大學畢業，我認為你應該自動獲得一張綠卡，作為文憑的一部分，能夠留在這個國家，這也包括短期大學（junior colleges）的畢業生。」

川普一直來都指責非法移民犯罪、竊取工作和政府資源，並暗示他們正在「毒害我們國家的血液」。他承諾如果當選，將實施美國史上最大規模的驅逐行動。

川普曾於2017年上任後簽署「購買美國貨、僱用美國人」（Buy American, Hire American）行政命令，指示內閣成員提出改革建議，確保商務簽證只頒發給收入最高或技能最高的申請者，以保護美國勞工。