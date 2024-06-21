美太陽能發電量躍增 今年估新增36百萬瓩

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美各類能源新增發電量
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科技巨擘【科技巨擘】科技巨擘（Big Techs）是指大型科技公司，例如從事電子商務的Amazon及阿里巴巴（Alibaba）、搜尋引擎Google及手機製造商蘋果（Apple）等。這些科技公司近年為滿足用戶於平台交易衍生的金融服務需求，陸續提供支付、融資、保險、儲蓄及投資商品等創新金融服務，結合非金融業務與金融服務，業務規模及競爭能力已逐漸對傳統銀行業形成挑戰，引起國際間金融監理機關的關注。積極尋求以潔淨能源驅動資料中心等設備之際，美國太陽能正蓬勃發展，成長速度將繼續加快，且超越其他電力來源。

美國能源部預測，今年美國安裝的太陽能發電量預定將擴增創紀錄的36.4百萬瓩（GW），占新發電量的58%，增幅比去年多出近一倍，電池儲存容量也擴增加一倍多到14.3 GW。

相較下，美國今年只會安裝2.5 GW的天然氣發電量，在規劃的新增發電量62.8 GW中只占4%，為25年來最低。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）能源政策研究員藍德指出，潔淨能源的需求正在暴增，以單位電力成本而言，太陽能和風能經濟效益的競爭力和吸引力水準，已達到是美國許多地區最便宜的電力形式。

金融顧問業者Lazard在6月的分析指出，大型公用事業及太陽能專案的發電成本為每千瓩（MW）小時29~91美元，聯合循環燃氣發電場則介於45~108美元，若太陽能發電搭配電池儲存，可能使成本增加到60~210美元，但通膨削減法的抵稅優惠能把成本壓到38~171美元。

太陽能發電的占比依然很小，美國能源資訊局（EIA）數據顯示，太陽能去年只占美國電力組合的3.9%，遠少於天然氣的43%；再生能源接到日益老舊的電網時，也面臨龐大的物流挑戰，但潔淨能源產業領袖主張，該產業正觸及轉捩點，特別是亞馬遜和微軟等大型科技業者，都尋求以乾淨能源驅動資料中心。

瑞銀5月的研究報告指出，光是亞馬遜、微軟、Meta以及Google等四家公司，過去五年在美國的大型公用事業級太陽能專案需求就占了40%，且隨著這四家公司都承諾100%採用乾淨能源，再生能源需求預料只增不減。

不過，再生能源也面臨挑戰，包括在連結電網時要鋪設實體輸電線路，以及從初步申請到實際連結電網的時間已拉長。勞倫斯柏克萊國家實驗室分析師藍德說，以去年上線的太陽能電場來說，從初步申請到實際連結電網費時約五年，比2008年的兩年還久。

此外，「風光」發電在非發電高峰期能否滿足用電需求，也是一大問題，關鍵之一便是電池貯存，但目前多數鋰電池【鋰電池】鋰電池以金屬鋰為原料，為索尼公司於1992年成功開發。一般而言，鋰電池可區分為可充電及不可充電兩類。可充電的電池稱為二次性電池或「蓄電池」，它能將電能轉變成化學能儲存起來，使用時再將化學能轉換成電能，屬於可逆性電池。近年來，鋰電池由於體積及重量大幅減小，已大量應用至行動電話、筆記型電腦等可攜型數位電子設備。通常只能貯存四小時電力，分析師指出，這仍不算能供應整日用電的可靠電力來源，現在需要能貯存八小時以上電力的商用規模電池系統。

再生能源 太陽能發電 美國

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