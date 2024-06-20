全球暖化導致熱浪席捲美墨 致命高溫可能性增至35倍

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）今天表示，全球暖化導致最近席捲美國、墨西哥及中美洲致命高溫發生的可能性增至35倍。

法新社報導，世界氣候歸因組織的研究分析了「熱穹現象」（heat dome）5月底至6月初在美國西南部、墨西哥、瓜地馬拉、貝里斯、薩爾瓦多與宏都拉斯上空出現期間，連續5個最熱晝夜。

世界氣候歸因組織寫道，為了確定氣候變遷的作用，他們結合觀測與氣候模型並得出結論：人類燃燒化石燃料導致的暖化現象，使5天最高氣溫事件的溫度提高攝氏1.4度，發生可能性增至約35倍。

他們指出，隨著全球繼續燃燒化石燃料及排放溫室氣體至大氣層，預計未來還會有數以百萬計人面臨達到危險程度的高溫。

今年是有紀錄以來最熱的一年，破紀錄高溫至少導致墨西哥125人死亡，還有數以千計民眾中暑。

專家指所有極端天氣中，高溫最為致命卻經常遭到低估，兒童、長者及戶外工作者尤其易受影響。

極端高溫也會威脅供電穩定性，而電力對維持醫療設施運作至關重要。