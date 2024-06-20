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抖音涉侵犯兒少隱私 美國啟動司法調查

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國聯邦貿易委員會近日提出指控，認為抖音涉嫌侵犯兒少隱私，並移交至司法部處理。（Photo by Nordskov Media on Flickr under C.C. License）
美國聯邦貿易委員會近日提出指控，認為抖音涉嫌侵犯兒少隱私，並移交至司法部處理。（Photo by Nordskov Media on Flickr under C.C. License）

各國益發擔心抖音資安疑慮，美政府強勢提告！「抖音涉嫌侵犯兒少隱私！」美國聯邦貿易委員會近日提出指控，並移交至司法部處理。對此，抖音不滿指出，近年來持續與聯邦貿易委員會合作，但至今該機構卻提起訴訟，而非繼續合作解決問題。

抖音涉及侵犯隱私？

BBC》報導，美國聯邦貿易委員會對抖音提出訴訟，因為調查發現該公司「正在違反或即將違反法律」，更可能侵犯到兒少隱私，案件已移交給美國司法部處理。

對此，抖音發言人表示不同意這些指控，並宣稱「這一年多來一直在與聯邦貿易委員會合作，嘗試解決其擔憂」，但該機構仍卻提起訴訟，而不是繼續合作，尋求合理的解決方案。

各國面臨監管壓力

抖音在美國面臨的壓力愈來愈大，今年四月，出於對抖音隱私安全的顧慮，美國總統拜登就簽署法案規定，抖音母公司「字節跳動」需要在一年內的時間出售該平台，否則就會遭到該國的禁令。

字節跳動也於5月7日提出法律訴訟，控告美國政府的 TikTok 禁令「明顯違憲」。美國法院將於9 月16日進行口頭辯論。

不僅在美國，抖音已引發多國的擔憂，更祭出不少監管措施，《美聯社》報導，歐洲議會、歐盟委員會與歐盟理事會都禁止在工作設備上使用抖音，以免數據與資訊外流；印度更於2020年就全面禁止抖音等中國應用軟體，其他如阿富汗、紐西蘭、澳洲與加拿大都採取部分限制的措施。

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抖音 美國 隱私

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