波音空難受害者家屬在美求償8034億 尋求刑事起訴

波音（Boeing）737 MAX墜機罹難者家屬今天請求美國當局對這間航空巨擘處以248億美元（約新台幣8034億元）罰款，並進行刑事起訴。

法新社報導，波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）前一天承認公司安全問題的「嚴重性」，並向國會小組委員會保證已取得進展。

在國會聽證會上，波音737 MAX 8於2018年和2019年墜機事件受害者的家屬坐在凱爾洪後方，他們手中拿著受害者照片。

罹難者家屬委任律師凱素（Paul Cassell）在致美國司法部的信函中寫道：「由於波音的犯行是美國歷史上死傷最慘重的企業犯罪，超過240億美元的罰款上限，於法公允且顯然恰當。」

這份長達32頁的文件詳述尋求賠償金額的計算方式，說波音應該被處以「罰款上限的247億8000萬美元，若波音將這些資金投入到一個獨立的企業監督機構和相關的合規與安全改進計畫，其中可能有140億到220億美元的罰款可以暫緩執行。」

信中補充表示：「波音的董事會應被要求會見受害者家屬。」

受害者家屬也認為政府應該立刻「對兩起墜機事件發生時，負有相關責任的波音企業高層展開刑事起訴」。

這起案件與2018年和2019年在印尼和衣索比亞發生的空難有關，兩起空難共造成346人喪命。波音公司近來頻傳製造和安全問題後，現正面臨更嚴格的審查。