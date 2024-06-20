美國路易斯安那州要求公立學校展示「十誡」 全美首例

美國路易斯安那州州長今天簽署一項法案，要求在這個保守州的每所公立學校教室裡展示「十誡」（TenCommandments），再度引發關於政教分離的辯論。

法新社報導，這是全美首見的立法，要求從2025年開始從幼兒園到國立大學等所有公立學校教室，展示聖經十誡的內容。

共和黨籍州長藍德瑞（Jeff Landry）在簽署儀式中說：「如果你想要尊重法治，就必須從最初的律法開始，也就是摩西（Moses）的律法。」

根據這項法案內文，要求以海報或裱框文件的形式展示「十誡」，「並應以容易閱讀的大型字體印刷」。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union,ACLU）對這項立法作出回應，表示將在法院提出訴訟。

美國民權聯盟在聲明中表示：「這項法律違反了政教分離原則，且公然違憲。」

美國憲法第一修正案禁止建立國教或偏好某種宗教。雖然在基督徒占高比例的美國南部「聖經帶」(Bible Belt)，也有其他州曾經起草並提出類似法案，但這是截至目前第一個簽署為法律的這類法案。