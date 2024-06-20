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習近平希望誰當選？美情報機構：中國不偏好川普或拜登任一人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統大選將於11月登場，預料前總統川普(圖左)將對上現任總統拜登(圖右)。路透
美國總統大選將於11月登場，預料前總統川普(圖左)將對上現任總統拜登(圖右)。路透

美國總統大選將於11月登場，預料前總統川普將與現任總統拜登對決，爭奪白宮大位。彭博資訊報導，美國情報機構評估，中國認為不論拜登還是川普執政，都不會對中國有好處，因此不會傾向支持任何一人。

美國官員指出，在下周總統大選第一場辯論之前，美國情報機構評估認為，中國對兩位候選人沒有明確偏好。

相關結論表明北京官員認為，即使中美近期舉行高級別會面管控分歧，但兩國關係下滑趨勢將持續。

曾任前中國領導人鄧小平翻譯的前外交官高志凱說，「說好聽一點，他們都不是完美人選。拜登是一名冷戰戰士，他不在乎自己是否會讓世界陷入衝突，而川普可能會對中國實施制裁和關稅，以追求他的美國優先政策。」

美國情報總監辦公室拒絕評論。中國駐美大使館發言人劉鵬宇指，不會評論美國內政。

但有中國官員稱，川普上台後可能會削弱美國與其他盟友的關係，對中國而言可能是機會，加上川普可能願意達成協議，中國可以用貿易上的讓步，換取美國在台灣等敏感議題上的讓步，反觀若是拜登成功連任，可能會加強區域合作抗衡中國。

川普 拜登 美國

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