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美大選煙硝味濃 分析：拜登固「藍牆」才能保白宮

中央社／ 華盛頓19日專電
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

拜登川普二度對決爭白宮大位，今年的選情明顯比4年前更為激烈，兩人都不敢輕敵，把火力集中在關鍵搖擺州。分析指出，拜登要保住白宮，絕不能失守中西部的「藍牆」。

美國的總統選舉設有538張選舉人票，各州依人口區分選舉人票高低，只要在該州贏得普選票，就能一舉拿下所有選舉人票，當選總統需邁過270張選舉人票門檻。

2020年，喬治亞州、亞利桑那州及內華達州等南方「陽光地帶」（Sunbelt）州為拜登入帳大量選舉人票。然而，近期民調顯示川普在這些地點領先。「今日美國報」（USA Today）指出，拜登想再次前進白宮，最直接的途徑是通過中西部的藍牆。

藍牆由沿著五大湖的搖擺州組成，包括威斯康辛州、密西根州及賓州。如果拜登能像2020年那樣成功守住這道牆，即使川普拿下喬治亞州、亞利桑那州及內華達州，拜登仍有可能贏得大選。

共和黨當然卯足全力翻轉藍牆，下個月的全國代表大會就在威斯康辛州最大城市密爾瓦基（Milwaukee）召開，插旗意味十足。

「金融時報」昨天分析，威斯康辛州的政治命運最終將取決於兩項因素，一是拜登能否再次贏得密爾瓦基及首府麥迪遜這些傳統民主黨票倉，二是在傳統保守、人口以受過大學教育的共和黨支持者為主的郊區成功催票。

2020年人口普查讓民主黨的處境更為棘手。五大湖地區的人口數減少，拜登實際上失去了當年贏得的3張選舉人票。內布拉斯加州因此成為兵家必爭之地。

與贏者全拿制不同，內布拉斯加州有5張選舉人票，其中兩張將歸給在普選票勝出的候選人；在內布拉斯加州3個眾議院選區中勝出的候選人，可各得一張選舉人票。

換句話說，拿下1個眾議院選區，就獲得1張選舉人票。2020年，拜登贏得內布拉斯加州位於奧瑪哈（Omaha）的眾議院第2選區，獲得當地州5張選舉人票中的1張，成為2008年歐巴馬以來首位搶下內布拉斯加州眾議院選區的第1位民主黨總統候選人。

此外，報導指出，若川普拿下中西部「鐵鏽帶」（Rust Belt）州，特別是密西根州或賓州，這對拜登來說都非常不妙。距離投票日不到20週的時間，雙邊陣營都看重鐵鏽帶，甚至表示這區域攸關2024選戰的成敗。

中西部州過去是美國煤炭開採、鋼鐵生產、重工業及製造業中心，但數十年來遷廠、工作機會外移，昔日「鋼鐵帶」（Steel Belt）榮景不在。當地不滿經濟衰落的選民2016年灌票給川普宣洩不滿，成為川普勝選關鍵之一。

拜登不敢大意，4月以「不公平競爭」為由，敦促對中國鋼鐵和鋁徵收3倍關稅，盼讓傳統上支持民主黨的藍領選民11月自動歸隊。

川普 拜登

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