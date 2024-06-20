從高調反川普到可能副手人選 盧比歐轉向之路

美國總統大選已擂起戰鼓，曾經與川普針鋒相對、對川普的手掌大小嘲諷的參議員盧比歐，在川普2016年勝選後歸隊，成為拉丁美洲政策的「地下國務卿」，如今更傳出是川普屬意的副手人選之一。

最近幾週，川普競選團隊已經要求至少8名可能的副手人選提供文件，其中包括佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。最終花落誰家，將在共和黨7月全國代表大會上揭曉。

對於有沒有可能出線，盧比歐在最近一次訪談中答得籠統：「任何有機會在這樣的職位上為我國服務的人，都不該拒絕，如果他們的生活允許的話，應該考慮這麼做」。

兩位不具名的知情人士向華盛頓郵報（TheWashington Post）透露，川普認為盧比歐能有效傳達他的目的，而且在電視上表現亮眼。其中一名知情人士指出，川普對盧比歐最近在國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上的表現表示讚賞。

川普也看重盧比歐的外交政策資歷。川普2016年的競選總幹事康威（Kellyanne Conway）認為，古巴裔的盧比歐可以幫助川普贏得有色人種選民支持。知情人士指出，盧比歐在傳統共和黨人中也很受歡迎，這可能會擴大川普的影響力並提高募款能力。

與其他可能的副手人選不同，盧比歐在川普封口費案審判期間既沒有與川普一起前往紐約法院，也沒有積極為他募款，反而以其他方式來表示支持，例如投書。川普歡慶78歲生日時，盧比歐也現身暖場。

根據兩人的說法，這種相互支持是多年來逐漸形成的，與8年前共和黨總統初選時形成鮮明對比，當時川普輕蔑地稱盧比歐為「小馬柯」。

盧比歐在2016年挑戰白宮前，擁抱一種樂觀的美國願景，經常講述自己身為古巴移民之子的經歷，以此作為美國夢活生生的證明。他在2010年茶黨浪潮下以39歲當選參議員，不到3年就躍上時代雜誌封面，標題為「共和黨救世主」。

2015年，盧比歐競選總統，承諾實現世代變革及推動「新美國世紀」。

在2016年競選活動期間，盧比歐基本上避談川普。隨著川普鞏固領先地位，盧比歐突然訴諸川普擅長的謾罵及人身攻擊，批川普「騙子」；川普反譏盧比歐是「佛羅里達州的災難」。

有次，盧比歐還意有所指地嘲笑川普手小，「你知道外面怎麼說手小的男人嗎？你不能信任他們」。

這些攻擊適得其反，盧比歐很快就退選。他在敗選演說中坦承自己理想主義訴求不敵川普憤怒及不滿情緒高漲的競選策略。

「從政治角度來看，在這場競選中最簡單的事情，就是利用我談到的所有這些焦慮，讓人們更加憤怒，更加沮喪。但我選擇走不同的路線。」

一位曾為盧比歐募款的人將這場演說形容為盧比歐的「根本性改變」，這表明他會在未來8年中朝著更加民粹主義的方向前進。

同年5月，盧比歐開始挺川。

盧比歐最近接受華郵採訪時表示：「這個國家已經準備好迎接願意挑戰經濟和外交政策正統觀念的人，這在當時是必要的，我認為現在更需要。」

川普擔任總統期間，盧比歐與政府就拉丁美洲政策密切合作，被比作該地區的「地下國務卿」。

雖然他與川普並非在所有國際事務上同調，但當被問到他與川普在外交政策上有何不同時，盧比歐這麼說：「我不能逐條逐句地告訴你，但我可以說，整體而言，我認為我們已經進入了需要在外交政策上更務實的時代…國家利益應該是所有決策的核心。」