遠離社群媒體 美第2大學區洛杉磯將禁止學生「在校用手機」

洛杉磯聯合學區教育委員會今天投票通過提案，決定禁止42萬9000名學生使用智慧型手機，試著讓孩子遠離干擾學習和損害心理健康的社群媒體。

路透社報導，這個美國第2大學區的教育委員會以5比2票批准決議，120天內制定禁止學生使用手機和社群媒體平台的政策，於2025年1月實施。

提出該決議的委員會成員梅爾文（Nick Melvoin）說：「我認為我們將成為這裡的先鋒，學生以及整個城市和國家都將受益。」

美國醫務總監莫西（Vivek Murthy）昨天呼籲在社群媒體平台放上類似香菸包裝上的警語，因為他認為這是心理健康緊急情況。

洛杉磯學校高層將考慮，是否規定上課時須將手機放進書包或置物櫃，且評估不同年齡的學生與有學習障礙或身體殘疾的學生是否不在此限。

校方還將考慮運用技術來限制社群媒體平台，以及如何因應智慧手表等不同類型的設備等問題。

委員會成員麥肯納（George McKenna）投票反對這項決議，因為他擔心政策過於嚴格。另一位成員施梅爾森（Scott Schmerelson）也投了「反對」票，他說，目前還不清楚禁令是否適用於非上課時間、會由誰執行。

洛杉磯加入其他許多較小學區禁用手機或社媒行列。約有280萬名公立學校學生的佛州去年通過法律，要求學區禁止學生使用社群媒體，其他多州也推出了類似立法。