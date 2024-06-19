被起訴不影響投靠 川普潛在副手多

美國前總統川普即使官司纏身，但很多人都想當他的副手！他將於下個月於密爾瓦基舉辦的共和黨大會宣布人選，外媒近日整理可能人選，包括年輕白人參議員、資深黑人參議員、女州長、女眾議員、拉丁裔參議員與黑人眾議員等人選。目前川普與總統拜登民調呈現拉鋸，但川普在多個搖擺州領先。

爭取少數族群選票

根據《英國廣播公司》整理報導，川普可能的副手名單就高達16個，其中比較有可能的是俄亥俄州年僅39歲的參議員維斯，擁有耶魯高學歷、白手起家創業，還寫過暢銷書，而且從原本反對川普的立場轉向擁護川普，可能有助增加川普的年輕選票。另外，資深黑人參議員史考特則是國內黑人的重量級領袖，有助川普爭取少數族群選票。

科技業出身、財政政策相當右派（減少財政政策開支、社會福利支出）的北達科他州州長伯谷姆也是川普的口袋名單之一；還有單親與貧困家庭出身的黑人眾議員唐諾斯，讓川普曾公開表態考慮其搭檔競選，且參加競選活動時對其稱讚不已，不過他個人對於是否搭檔並未積極表態，僅表示要看川普自己怎麼考慮。

潛在副手爭相表現

紐約重量級女眾議員史蒂芬尼克被視為川普在國會最忠實的支持者，原本立場較中間派的她近來逐漸轉右，包括堅定認為美國校園對以哈戰爭的抗議是「反猶主義」，甚至還曾因為大學抗議延燒，要求兩個常春藤聯盟的大學校長下台，因此也被列出川普的考慮名單。

另外，拉丁裔的重量參議員盧比歐、2022年退出民主黨的印度裔女參議員賈芭德、南達科他州女州長諾姆、阿肯色州參議員柯頓，還有川普的總統初選競爭對手，包括佛羅里達州州長德尚特、印度裔富豪拉馬斯瓦米、前聯合國大使海莉、前電視主持人雷克等人都被列入可能的副手人選。

搖擺州多川普領先

《ABC新聞網》提到，川普與拜登的民調呈現拉鋸的狀況，平均來看川普以40.8%支持度領先拜登的40.2%，但各家民調上兩人互有領先。不過從搖擺州來看，川普在佛羅里達領先拜登6.3%、喬治亞領先4%、賓州領先2%、威斯康辛州領先0.5%，選情可能對拜登比較不利。

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