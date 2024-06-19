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拜登賦予50萬非法移民新身分 川普揚言上任將撕毀

中央社／ 華盛頓19日專電
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

美國總統拜登18日宣布新政策，約50萬無證配偶可望成為公民。但共和黨對手川普曾說一上任就要大規模遣返非法移民，今再加碼要撕毀拜登的「非法特赦」。離選舉不到5個月，兩人為移民政策交鋒。

拜登（Joe Biden）18日宣布行政命令，在美國居住超過10年、沒有犯罪紀錄的無證配偶，將可申請綠卡，獲得短期工作許可，獲公民資格前也無需擔心會被遣返。預估50萬無證配偶、及約5萬無證配偶的21歲以下子女將受益。

美國媒體報導，這項措施是繼前總統歐巴馬（Barack Obama）2012年推動俗稱「追夢人計劃」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）後，影響最大的保護非法移民政策。追夢人計劃提出時，拜登是歐巴馬的副總統。

歐巴馬的「追夢人計劃」允許當時16歲以下、符合特定資格的非法移民暫緩遣返，可申請工作許可，總計約80萬非法移民受益；但他們需每2年申請延續資格，且無法申請永久居留權。

川普2017年上任後，宣布DACA不再接受新申請，隔年廢止DACA，引起爭議，有15個州控告川普政府違憲，訴訟仍持續中。

拜登的最新行政命令也將嘉惠「追夢人計劃」受益者、及其他取得美國高等教育學位且獲得學位相關領域工作機會的「追夢人」，讓他們更容易拿到工作簽證。

美聯社報導，關注移民權益組織CASA的執行長托瑞斯（Gustavo Torres）指出，拜登的這個政策將有助動員拉丁裔選民出來投票支持他。

不到2週前，拜登4日宣布邊境政策的行政命令，規定美、墨邊境每天非法入境的7天平均數超過2500人時將關閉庇護申請，人數降至每天1500人以下才會開放。美媒形容這是拜登、也是近代民主黨總統所採取過的最嚴厲邊境措施。

這項邊境政策引起關注移民權益團體的不滿，美國公民自由聯盟（The American Civil Liberties Union）12日控告拜登的政策違反美國的庇護法。

紐約時報報導，白宮當時向民主黨內特別關切移民議題的進步派人士透露，拜登將對已住在美國多年的非法移民提出保護措施，也就是拜登今天宣布的措施。

拜登這項「就地假釋」（parole in place）並非新政策。美媒報導，這項政策由前總統小布希（GeorgeBush）自2007年推動，主要適用於軍人家庭。

川普對移民議題立場強硬，2016年參選時以在美、墨邊境建高牆阻止非法移民為主要訴求。這次參選再度多次用言語貶抑移民。他曾說移民汙辱美國血液、移民「不是人」、是動物，也說上台後將「清洗」移民，考慮用軍隊對付邊境移民。

川普說，他上任第一天就要開始遣返移民，「將會是美國史上最大規模的遣返」。

美國全國公共電台報導，川普任內曾對非法移民「零容忍」，起訴非法移民成年人，造成許多移民家庭父母與小孩分離。他也推動「留在墨西哥」政策，要求申請庇護者留在墨西哥，等待時間長達數年，致許多人被犯罪幫派利用。

他在2020年疫情爆發後以防疫為名頒布美國法典第42卷（Title 42），授權執法人員在邊境驅趕移民，不接受庇護申請。拜登上任後，這些政策陸續停止。

對於拜登的新措施，川普在威斯康辛州的造勢活動指出，他當選第1天進辦公室就要「撕毀並丟掉」拜登對非法移民的「非法特赦計劃」。

拜登最新公布的行政措施預計夏天結束後實施。

拜登 移民 美國公民

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