TikTok恐侵犯兒童隱私 美機構向司法部提出控訴

美國聯邦貿易委員會（FTC）今天指出，已以兒童隱私恐遭侵犯為由，將對社群媒體平台TikTok和母公司字節跳動的控訴提交給司法部。

一名消息人士3月告訴路透社，FTC可能透過興訟或達成和解的方式，解決對TikTok涉及隱私和資料安全做法失當的調查。

FTC聲明指出：「這項調查發現，有理由相信指定被告正在或即將違反法律，訴訟程序符合公共利益，因此委員會經表決將訴訟提交司法部。」

路透社於2020年首先報導，由於這個受歡迎的社群媒體應用程式（App）未能履行2019年一項意在保護兒童隱私的協議，FTC和美國司法部正對相關指控進行調查。

這份未詳述細節的聲明還指出：「儘管委員會一貫地不公開已提交控訴的事實，但我們認為這麼做符合公共利益。」

TikTok今天表示，已配合FTC逾一年多時間，希望能解決FTC的疑慮。

TikTok指出，「我們對FTC興訟而非繼續與我們合作尋求合理解決方案深感失望」，「我們強烈反對FTC的指控，其中許多指控是與過去事件和做法有關，這些現在已不準確或是已獲得解決」。

這項調查與國會對TikTok持有1.7億美國用戶資料恐被中國政府不當存取的憂慮有所區隔。TikTok否認這項指控。

TikTok準備於20日在訴訟中提交其法律摘要，質疑4月通過的一項法律，此法要求字節跳動在明年1月19日前出售旗下TikTok在美國的資產，否則將面臨封殺。