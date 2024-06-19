墨西哥毒販勾結中國地下錢莊洗錢 美國起訴24人

美國司法部今天指控墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」和總部位於美國加州、與中國地下錢莊勾結的組織合謀，對販毒所得超過5000萬美元進行洗錢，美方起訴24人。

綜合法新社和路透社報導，根據在加州公布的一份起訴書，24名被告涉嫌共謀配銷古柯鹼和冰毒以及洗錢罪行。

司法部表示，中國地下錢莊協助西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）將販毒獲利從美國轉移到墨西哥。

國土安全顧問薛伍德-藍道爾（Liz SherwoodRandall）表示，中國和墨西哥已各逮捕一名與此案有關的人。

司法部表示，美方與墨西哥和中國執法部門密切合作，這些國家近來逮捕了在昨天公布的追加起訴書中被點名的逃犯，這些人去年遭到指控後逃離美國。

司法部表示，調查期間起出500萬美元，以及302磅（137公斤）古柯鹼、92磅冰毒和3000粒搖頭丸。

●此案重要性

美國一直尋求墨西哥和中國在遏制非法毒品流動方面加強合作。美國每年有大量的人因吸毒過量死亡。美國和中國在雙邊關係緊張的情況下尋求合作。

西納羅亞集團是墨西哥勢力數一數二大的犯罪組織，也一直是美國制裁的目標。

●關鍵聲明

司法部在經過「多年調查」後公布一份10項罪名追加起訴書，起訴西納羅亞集團在洛杉磯的同夥。

加州中區聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）在一項聲明中表示：「美國緝毒局（DEA）的調查揭露了西納羅亞集團同夥與一個中國犯罪集團的合作關係，這個犯罪集團在洛杉磯和中國替販毒所得洗錢，讓西納羅亞集團有錢繼續生產致命的毒品並進口到美國。」

根據追加起訴書，一共24名被告，面臨「一項共謀協助和教唆配銷古柯鹼和甲基安非他命（又稱冰毒）罪、一項共謀金融票據洗錢罪，以及一項共謀運作未經授權的匯款業務罪」。

●後續發展

司法部表示，24名被告中有20人預期未來幾週將在洛杉磯出庭。