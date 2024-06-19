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口角慘變命案！美房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國佛州一家4口慘遭房東槍殺後焚屍。圖／截自FOX 13 Tampa Bay在YouTube頻道畫面
美國佛州一家4口慘遭房東槍殺後焚屍。圖／截自FOX 13 Tampa Bay在YouTube頻道畫面

每日郵報報導，美國佛羅里達州驚傳焚屍案，25歲房東艾特伍德（Rory Atwood）與房客起口角後開槍射殺房客全家4口，包含2名年僅5歲和6歲幼童，事後在自家後院燒毀屍體滅證，警方二度搜索出動尋屍犬「發現骸骨碎屑，殘留人體組織」。

佛羅里達州帕斯科郡26歲馬奇尼（Rain Mancini）一家4口，12日中午最後一次被目擊後無預警失蹤，包含25歲茲立爾特二世（Phillip Zilliot II）及其一雙兒女，6歲卡瑪與5歲菲力普。

當地警方14日獲報後到一家4口租屋處查訪，當時並未發現任何可疑之處。隔日，警方再度接獲報案稱，艾特伍德「承認殺害室友及其幼子」。

警方隨即出動尋屍犬二度搜索，果然在艾特伍德家後院一處火坑發現燒到只剩碎屑的骸骨。消息指出，艾特伍德曾致電友人稱需要協助燒垃圾。

事後艾特伍德承認因為一把槍和被害人起口角，隨後開槍射殺被害人全家，並且將屍體拖到後院火化。他目前被控一級謀殺罪名。

今日美國（USA Today）報導指出，一隻尋屍犬「疑似在一處火坑發現一小塊骸骨碎屑，上面還殘留人體組織」，另外還發現人骨碎片和脊椎骨。

帕斯科郡警長15日表示，「我們推斷遺骸應為失蹤一家，不過一切有待法醫進一步驗證。」

美國

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