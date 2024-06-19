美前官員談未來外交 川普前國安顧問籲美中經濟脫鉤

美國外交事務（Foreign Affairs）期刊今天刊載民主黨與共和黨前官員就下任總統外交政策發表的建議長文，時任川普國安顧問的歐布萊恩建議，川普若當選應與中國經濟脫鉤。拜登重要幕僚羅茲則關注盟友對川普重回白宮感到緊張。

外交事務期刊刊載歐巴馬（Barak Obama）政府時期擔任白宮副國家安全顧問的羅茲（Ben Rhodes），及川普的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）的長文，說明兩位可能擔任下任美國總統的外交方向。

由於羅茲與歐布萊恩曾分別擔任拜登（Joe Biden）和前總統川普（Donald Trump）的重要幕僚，因此報導引起各界關注。

羅茲以「當前世界的外交政策」為標題指出，拜登在上任初期常提到「美國回來了」，與川普混亂執政下的世界做出區隔，規劃美國回到道德大國定位，恢復以規則為基礎的世界秩序。

如今讓美國盟友感到緊張的是，如果川普人馬班師回朝，繼續走共和黨的強硬路線，華府運作將持續欠缺效率，美國的獨裁敵人如俄羅斯總統普亭（Vladmir Putin）將賭華府政權不穩定，伊朗核協議、巴黎氣候協定（Paris Agreement）與跨太平洋夥伴協定（TPP）等國際共同目標又將無疾而終。

他強調，川普的國家主義與孤立主義將為侵略行為建立許可架構。

曾經訪台的歐布萊恩以「透過實力讓和平回歸」為主題指出，川普是和平製造者，他依據「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）讓以色列與中東3個鄰國及非洲蘇丹獲得和平、塞爾維亞與科索沃經貿關係正常化，並使埃及與卡達等中東國家關係和緩。

他指出，川普是自前總統卡特（Jimmy Carter）政府以來，首個在任期內世界沒有發生主要戰爭的美國總統，川普決意避免世上發生新戰事，美國不必無止境應付緊急狀況，他任期內也在伊斯蘭國（ISIS）戰事取得少見的勝利。

在川普任內，俄羅斯在2014年侵略烏克蘭克里米亞後，沒有繼續推進，伊朗不會直接攻擊以色列，北韓在外交斡旋後停止核試，中國領導人也知道川普決意執行劃下的紅線，例如2017年因敘利亞動用化武發動飛彈攻擊。

歐布萊恩建議，美國須釐清與中國的關係，認清敵我，華府須回到冷戰時期應對前蘇聯的政策，與中國經濟脫鉤。