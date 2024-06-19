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美國學者對內喊話 「拜登政策 難抗陸經濟威脅」

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華府智庫「二○四九計畫研究所」主席薛瑞福、「美國企業研究所」資深研究員卜大年等人十七日在「外交政策」撰文指出，美國與中國大陸進入冷戰，美國需要由總統親自指揮才能獲勝。但目前美國對大陸競爭策略「分散、矛盾且缺乏重點」，新任總統應擬定完整經濟策略和綱領，包括擴大對大陸出口管制、限縮雙向投資、加強與其他夥伴國家的經濟關係，讓美國與大陸經濟脫鉤。

文中指出，美國約八年前確認與大陸的競爭關係，對陸政策有了基本轉變，前總統川普及現任總統拜登均對大陸產品加徵關稅並限制對陸出口，兩人做法都值得肯定，但強度不夠，美國還無法在競爭中獲勝。

他們建議，不論拜登或者川普當選總統，都應該借鏡前總統雷根在冷戰時期處理對蘇聯關係的作法。在雷根的第一任期，他發布一系列國家安全決策指令，將所有外交與國安政策放在美蘇對抗脈絡下思考。

拜登政府曾形容其對陸競爭的經濟戰略是「小院高牆」，專注於限制中方取得高科技，不尋求不必要的衝突，是「去風險」，不是要脫鉤。

學者指出，這個做法不足以解決大陸對美經濟威脅。美國必須有完整戰略，就如何保護美國經濟、削弱大陸競爭力提出具體政策綱領，讓政府部門一起打這場新冷戰。

文中說，拜登政府限制半導體與人工智慧晶片等產品出口大陸，這是好的開始，但太侷限。他們建議將限制擴大到其他領域，包括製藥、生技、資訊、關鍵材料等關係美國健康、繁榮和安全的產業，在這些領域，美國必須與大陸「完全脫鉤」。美國也應更積極限制雙向投資，根據現有「關鍵與新興科技清單」限制赴陸投資產業。

同時，文中建議，拜登應利用貿易協議、對外援助或其他工具，擴大與國際盟友經濟合作，創建新的全球經濟中心，防止中共進一步擴散經濟影響力。與其他國家建立雙邊貿易協議可從特定領域談起，例如關鍵礦物、半導體或者製藥，再擴大到全面貿易協定，這將有助於美國與大陸經濟脫鉤，強化美國作為全球經濟夥伴的地位。

拜登 美國

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