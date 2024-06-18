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拜登將公布移民新制 約50萬無證配偶可受惠

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）今天將宣布新規定，以簡化美國公民的無證配偶取得永久居留身分的流程。

法新社報導，拜登將公布的新規定並非是擴大永久居留的資格，而是簡化已符合資格者申辦永久居留的流程，包括廢除申辦期間得先離開美國的規定。

新制的適用對象涵蓋目前在美國已至少居留10年，並且在今年6月17日以前與美國公民結婚者，拜登政府估計可嘉惠約莫50萬人，而約莫5萬的美國公民繼子女也可望受惠。

依據新規定，符合條件的移民將可取得工作許可，並且在申辦永久居留身分期間，享有在美國最多可旅居3年的權利。

一旦取得永久居留資格也就是所謂的拿到綠卡，按理而論，之後即可申辦成為美國公民。

拜登 綠卡 美國公民

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