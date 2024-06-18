美眾議員將訪達賴喇嘛 北京促美遵守不接觸承諾

多名美國跨黨派眾議員據報將訪印度，並與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛會面。中國外交部今天對此表達嚴重關切，促美方遵守對涉藏問題的承諾，不與達賴喇嘛進行任何形式的接觸。

外電報導，美國眾議員組成的代表團近期將與十四世達賴喇嘛會面；此外，美國國會稍早前通過一項有關西藏的法案，預計將簽署成法。有美媒下午在中國外交部例行記者會就此尋求中國的評論。

綜合澎湃新聞等陸媒的消息，中國外交部發言人林劍回答表示，「我們對有關報導感到嚴重關切，敦促美方充分認清達賴集團反華分裂的本質，恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸，停止向外界發出錯誤信息」。

對於美國國會有關法案的動向，林劍說，「西藏自古就是中國的一部分，西藏的事務純屬中國內政」，不容任何外部勢力干涉。

他說，「我們敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持西藏獨立的承諾，不得簽署上述法案。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益」。

外電報導，美國眾議院外交委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）近日將率跨黨派議員組成的代表團訪問印度，並專程前往西藏流亡政府所在地達蘭薩拉（Dharamshala） 與達賴喇嘛舉行會晤。

民主黨籍前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據報也是代表團成員之一。

據報導，美國國會代表團訪問達蘭薩拉之後不久，達賴喇嘛將啟程前往美國一家醫療機構治療膝蓋。目前無法得知達賴喇嘛在美期間是否會與美方官員互動。

達賴喇嘛過去訪問美國時曾多次應邀前往白宮，受到多位美國總統的接見；但拜登2021年主政以來，尚未與達賴喇嘛見面。

此前，美國眾議院通過「促進西藏與中國爭端解決法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-ChinaDispute Act），目標為針對2002年的「西藏政策法案」（Tibet Policy Act）內容提出修正。這項法案5月底獲參議院通過，接下來將送交白宮，待總統拜登簽署生效。

法案稱，美國政府「從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場」。西藏與中華人民共和國之間的爭端必須根據包括聯合國憲章的國際法並透過不設先決條件的對話，以和平手段加以解決。