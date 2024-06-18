華盛頓砍櫻桃樹雖為虛構…考古學者：家中地窖埋大量櫻桃 保存完好
美國首任總統華盛頓砍倒櫻桃樹的故事雖是虛構，但考古人員發現，他確實在他位於維吉尼亞州維農山的家中地窖埋藏了許多櫻桃，保存至今仍相當完好。
美聯社報導，考古人員在一項考古挖掘行動中，從華盛頓（George Washington）位於波多馬克河（Potomac River）河畔宅邸的地窖儲存坑裡挖出數十罐櫻桃和莓果。
維農山（Mount Vernon）首席考古學者波魯斯（Jason Boroughs）說，挖出這麼多超過250年歷史、保存仍極完好的食物，是前所未有的發現。
他受訪時說：「在250年後發現這些基本上新鮮的水果，真是太驚人了…要天時地利人和齊備才會發生這種事。」
有些罐子裝著整顆水果，可以看出是櫻桃。其他罐子似乎裝著鵝莓或醋栗，還有待檢測確認。
維農山與美國農業部合作，由農業部執行DNA檢測，並檢查罐子裡超過50顆櫻桃核，看是否仍可種植。
農業部的植物遺傳學者古提瑞茲（BenjaminGutierrez）談到用這些櫻桃核種樹的機率時說：「成功可能性不大。」種子最好乾燥保存，而維農山發現的多數樣本都泡在液體裡。目前檢測的數顆果核都無法種植。
但他說，這些罐子是很驚人的發現；除了DNA檢測之外，或許可透過化學測試查看當時是否用了特殊香料來保存這些水果。
維農山的紀錄顯示，華盛頓與妻子馬薩（MarthaWashington）非常喜歡櫻桃，至少喜歡與白蘭地混合的櫻桃。馬薩的「櫻桃彈跳」（cherry bounce）調酒酒譜流傳至今，華盛頓還曾寫道，他1784年跨越阿勒格尼山脈（Alleghenies）時，身邊就帶著一壺這種酒。
這些水果良好的保存品質，反映出製作的高水準。當時開墾地廚房由奴隸管理。波魯斯說：「那些照料果樹、採摘果實、在廚房工作的奴隸，他們可能監督並執行整套製程…這是需要高度技巧的程序，否則這些水果撐不到今天。」
考古人員認為這些罐子的年代早於1775年，因為那年這座宅邸擴建，在這一片區域鋪上了地磚。
維農山今年4月展開考古工作時，發現了兩個罐子，隨著挖掘持續，數量增加到35個，其中6個破裂，29個完好無損。
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