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網傳拜登呆滯影片 白宮斥：共和黨人移花接木刻意操弄

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
白宮新聞秘書尚皮耶批評共和黨人散布謠傳總統拜登身心衰退的影片，稱這些影像遭到刻意剪接與操弄。圖截自YouTube頻道Kanal13
白宮新聞秘書尚皮耶批評共和黨人散布謠傳總統拜登身心衰退的影片，稱這些影像遭到刻意剪接與操弄。圖截自YouTube頻道Kanal13

白宮今天批評共和黨人散布謠傳總統拜登身心衰退的影片，稱這些影像遭到刻意剪接與操弄。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對記者說，這些影片被「移花接木」，「這告訴我們共和黨人有多麼絕望」。

最近幾天，包括「紐約郵報」和共和黨官方社群媒體帳戶等，分享了幾段關於這位81歲總統的短片。

其中一段影片，上週在義大利七大工業國集團（G7）峰會期間，拜登觀看跳傘表演時顯然迷失了方向，似乎背對其他領袖獨自遊蕩。

但尚皮耶表示，這段影片是遭到剪接，拜登是轉頭對跳傘者豎起大拇指。

她在媒體簡報會上說：「這已經經過廣泛的事實核查…包括保守派媒體。」她補充道：「如果你播放這段影片的時間比你看到的長一點…這怎麼回事？」

本週稍早，美國國家廣播公司（NBC）也駁斥了這一說法，並在網上發布自家攝影機從另一個角度拍攝的影片，顯示拜登與幾英尺外的跳傘員互動。

另一段廣泛分享的影片是在白宮舉行的音樂會上，其他世界領袖在拜登身邊跳舞，他則一動也不動地站著。反對人士表示，這顯示拜登出現糊塗的狀態。

尚皮耶談到這段影片時說：「總統站在那裡聽音樂，他沒有跳舞。對不起，我不知道不跳舞也是（…）個健康問題。」

週末，「紐約郵報」再次分享一段影片，顯示拜登在加州募款時在台上迷路，還要靠前總統歐巴馬指路才找到出口。

另一位白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在社群媒體X上表示，拜登當時是留在台上，享受支持者的掌聲。

拜登在11月大選的主要競爭對手、共和黨人川普，把拜登的高齡作為他主要攻擊點之一，試圖將自己定位為充滿活力的替代者，儘管他也已經78歲，只比拜登年輕3歲。

G7 共和黨 影片 拜登 白宮

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