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網傳拜登呆滯影片 白宮斥：共和黨人移花接木刻意操弄
白宮今天批評共和黨人散布謠傳總統拜登身心衰退的影片，稱這些影像遭到刻意剪接與操弄。
法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對記者說，這些影片被「移花接木」，「這告訴我們共和黨人有多麼絕望」。
最近幾天，包括「紐約郵報」和共和黨官方社群媒體帳戶等，分享了幾段關於這位81歲總統的短片。
其中一段影片，上週在義大利七大工業國集團（G7）峰會期間，拜登觀看跳傘表演時顯然迷失了方向，似乎背對其他領袖獨自遊蕩。
但尚皮耶表示，這段影片是遭到剪接，拜登是轉頭對跳傘者豎起大拇指。
她在媒體簡報會上說：「這已經經過廣泛的事實核查…包括保守派媒體。」她補充道：「如果你播放這段影片的時間比你看到的長一點…這怎麼回事？」
本週稍早，美國國家廣播公司（NBC）也駁斥了這一說法，並在網上發布自家攝影機從另一個角度拍攝的影片，顯示拜登與幾英尺外的跳傘員互動。
另一段廣泛分享的影片是在白宮舉行的音樂會上，其他世界領袖在拜登身邊跳舞，他則一動也不動地站著。反對人士表示，這顯示拜登出現糊塗的狀態。
尚皮耶談到這段影片時說：「總統站在那裡聽音樂，他沒有跳舞。對不起，我不知道不跳舞也是（…）個健康問題。」
週末，「紐約郵報」再次分享一段影片，顯示拜登在加州募款時在台上迷路，還要靠前總統歐巴馬指路才找到出口。
另一位白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在社群媒體X上表示，拜登當時是留在台上，享受支持者的掌聲。
拜登在11月大選的主要競爭對手、共和黨人川普，把拜登的高齡作為他主要攻擊點之一，試圖將自己定位為充滿活力的替代者，儘管他也已經78歲，只比拜登年輕3歲。
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