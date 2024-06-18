補助告終、成本高漲 美陷托育危機
【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】美國托育產業浮現危機，儘管最新數據指出，美國家長平均每年托育費用攀升至11582美金，但育兒中心業者強調，除了保險、食物與書籍等成本之外，員工的流動率居高不下，加上許多新冠疫情期間的補助告終，托育業經營愈發困難，不得不關門大吉。
托育振興補助告終
《CNN》報導，美國愈來愈多的托育中心陷入經營困難，托育產業經營者伊蘭特表示，除了成本逐漸高攀之外，托育老師的流動率相當高，如果支付高昂薪水留住工作人員，就不得不向家長收取更高的費用，一旦父母負擔不起費用的話，托育中心恐怕就沒有孩子可以照顧。
同時，在新冠肺炎期間，大多數民眾都得到振興補助，支付租金、貸款與水電費等，許多托育產業也有獲得補助；但到了去年九月，這些補助戛然而止，加劇托育中心的經營危機。
全職媽媽比例大增
《富比士》報導，2023年，美國全職媽媽的比例上升到25%，遠高於2022年的15%。研究顯示，超過半數的母親因為擔憂孩童照護的狀況，考慮離開職場。
「EnrichedHQ」執行長海萊特說，兒童照顧是多面向的挑戰，父母考量到成本、品質、靈活性與特殊需求等因素，其中常被稱為「媽媽稅」的成本考量尤其繁重，部分家庭每月為課後計畫的費用高達1000 美元。
「母親因為照護需求在社會隱形，成為許多人的嚴峻現實，」心理學家歌德曼指出，「問題不僅僅是托育費用，而是社會需要改變，必須創造一個讓女性感到受到重視、支持，並願意表達自己需求的環境。」
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