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熱浪東移！美國逾7500萬人收極端高溫警報

中央社／ 鳳凰城17日綜合外電報導
侵襲美國的熱浪往東移動，中大西洋州份與新英格蘭地區本週可能出現攝氏37度高溫，全美有逾7500萬人今天收到極端高溫警報，濕度過高將讓人覺得更加悶熱難耐。美聯社
侵襲美國的熱浪往東移動，中大西洋州份與新英格蘭地區本週可能出現攝氏37度高溫，全美有逾7500萬人今天收到極端高溫警報，濕度過高將讓人覺得更加悶熱難耐。美聯社

侵襲美國熱浪往東移動，中大西洋州份與新英格蘭地區本週可能出現攝氏37度高溫，全美有逾7500萬人今天收到極端高溫警報，濕度過高將讓人覺得更加悶熱難耐。

美聯社報導，2023年是美國自1936年來出現最多熱浪的一年，這些熱浪指的是持續超過2天的異常炎熱天氣。如今，美國中西部與東北部大多數地區收到高溫警告或提醒。官員再度建議居民採取預防措施。

近年來，亞利桑那州鳳凰城的高溫尤其危險，2023年有645人死於高溫相關因素，創下紀錄新高。鳳凰城15日氣溫達到華氏112度（攝氏44度）。氣象預報員說，在鳳凰城，6月前兩週的平均溫度比平常高出華氏5.6度，為歷來最熱的6月初。

國家氣象局（National Weather Service）鳳凰城氣象學家惠托克（Ted Whittock）建議民眾在上午10時到下午6時之間減少戶外活動時間、保持水分充足並穿著清涼、寬鬆的衣物。鳳凰城內部與周圍地區將有100多個避暑中心對民眾開放，包括兩個新的夜間避暑中心。

在鄰近的新墨西哥州，羅斯威爾（Roswell）今天高溫預計將高達華氏107度（攝氏42度），科羅拉多州南部氣溫預計將飆破華氏100度（攝氏38度）。

在南加州，5號州際公路（Interstate 5）沿路的野火週末在強風助長下爆炸性蔓延，消防人員今天加強對洛杉磯北部山脈大規模野火的控制。

在溫度持續升高之際，民眾對極端高溫與野火煙霧的影響感到日益擔憂。非營利組織生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）今天向聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）提出請願，要求將極端高溫與野火煙霧視為重大災難。

聯邦緊急事故管理總署未立即對這項請願做出具體回應。美國西部各州的聯邦緊急事故管理總署發言人說，沒有任何情況會妨礙宣布因極端高溫進入緊急狀態，但也指出，這必須是地方當局無法因應、會立即威脅生命與安全的情況。

儘管美國大部分地區氣溫悶熱，但洛磯山脈北部今天與明天預計將降下季末雪。蒙大拿州部分地區與愛達荷州中北部地區處於冬季風暴警報中。冰河國家公園（Glacier National Park）高海拔地區的降雪量預計將達20吋高（51公分）。

與此同時，一股新的熱帶濕氣為墨西哥灣中部帶來大雨和暴洪的威脅日益升高。今年的颶風季活躍程度預計將是近年來數一數二高。

熱浪 美國 高溫

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