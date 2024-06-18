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美化學家亞基獲唐獎永續獎 合成材料助旱區集水

中央社／ 台北18日電

唐獎今天公布第6屆永續獎得主為美國化學家奧馬爾．亞基，他以一種新的合成方式生成材料，可應用在碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水等，對永續發展作出非凡貢獻。

唐獎表示，奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi，另譯：歐瑪．亞基）是加州大學柏克萊分校化學系詹姆斯與內爾蒂崔特獎座教授、柏克萊勞倫斯國家實驗室資深科學家、柏克萊全球科學學院首任主任，也是柏克萊巴卡學院首任共同主任及首席科學家，曾獲頒17個國家的重要獎項及擁有60項美國專利。

唐獎指出，亞基出生於約旦安曼郊區沙漠中的難民家庭，最早來自於巴勒斯坦，因此對於缺水、貧窮的切身之痛，讓他深刻體認到科學與研究對改變機會匱乏地區生活的重要性。

亞基開創化學新領域，以一種新的合成方式生成材料，將有機和無機單元編結成為堅固的多孔結晶金屬有機骨架（MOFs）及共價有機骨架（COFs）材料，用來捕捉、集中及利用二氧化碳、氫氣、甲烷及水等4種對地球永續發展有最大影響的氣體分子，解決當今世界邁向永續發展所面臨迫切的能源、環境及水資源問題。

經過化學方式修飾過的MOFs和COFs材料，可從燃燒氣體中精準捕集大量二氧化碳，目前MOFs已應用在加拿大水泥廠的排氣口；在甲烷儲存方面，在常溫及安全氣壓下，含有MOFs材料的容器可以比一般容器多出3倍儲存量。

在缺水地區集水方面，亞基僅用1公斤的MOFs材料，只需平常的陽光，就可在沙漠等低濕度空氣中收集水氣，使其集中在MOFs的孔隙內，且水質遠超過美國食品藥物管理署及環保署所訂定的飲用水標準。

近年來亞基和美國通用電器公司、新創公司合作，製造可攜式的MOFs集水裝置，以節能及較經濟方式，成功在沙漠地區每日收集數百公升飲用水，滿足一家一日的用水量。

亞基曾公開表示，空氣中的含水量幾乎相當於地表所有河流及湖泊淡水的量，希望藉由科技幫助缺水地區達到Water Independent目標。

至今全球有數百個實驗室，藉由亞基發展出的材料及技術，積極投入清潔能源、清潔空氣和純淨飲用水等應用；一些國際化學、材料及汽車製造集團及30多家新創公司也推出相關方案及產品，目前估計全球由網格化學所產出的MOFS及COFs材料超過10萬種。

據估算，2021年MOFs和COFs的市場規模是2億7000萬美元，2022年更達到3億5000萬美元，甚至應用到醫學領域，這項新興技術目前仍在持續蓬勃發展，預計到2030年，市場價值將超過10億美元。

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