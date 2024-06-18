危害青少年心理健康 美醫務總監籲社媒添加警語

美國醫務總監莫西（Vivek Murthy）今天呼籲在社群媒體應用程式上加註警告標籤，提醒這些平台可能會對年輕人造成傷害，尤其是青少年。

路透社報導，莫西在「紐約時報」專欄文章中寫道，光是加註警告標籤不足以讓年輕人安全使用社群媒體，但這能提高大家的認識並改變行為，如同菸草研究的證據所示。美國國會將須通過要求添加警告標籤的立法。

莫西說，每天花超過3小時使用社群媒體，會讓青少年出現焦慮與憂鬱症狀的風險增加一倍，而在2023年夏季，青少年每天使用社群媒體的平均時數為近5個小時。

他寫道：「加註醫務總監的警告標籤需要國會採取行動，這將定期提醒家長與青少年，社群媒體尚未經證明是安全的。」

莫西提到國會議員先前為了因應與車輛有關的高死亡率所採取的行動，包括要求繫安全帶、裝上安全氣囊與進行碰撞測試，讓行車變得更安全。

至於菸草影響健康的警告標籤，是經聯邦政府要求下，於1965年首度出現在美國菸品上。

莫西17日也呼籲全美學校「確保教室學習與社交時間不會使用到手機」。他也說，父母應該等到中學以後，才讓他們的孩子使用社群媒體，並在「睡覺、用餐與社交聚會期間創造無手機的環境」。

青年倡議者與國會議員長期以來一直指控臉書（Facebook）、Instagram、TikTok與Snapchat等社群媒體平台對孩童造成有害影響，像是縮短注意力時間、宣揚負面身體形象，並讓他們更容易遭受網路霸凌與掠奪者的侵害。

莫西今天寫道：「該是時候要求在社群媒體平台加註醫務總監的警告標籤，表明社群媒體與青少年承受嚴重的心理健康危害有關。」

TikTok、Snap以及臉書和Instagram母公司MetaPlatforms沒有回應置評要求。

這3家公司的執行長與社群媒體平台X和即時通訊軟體Discord，今年1月在關於線上兒童安全的聽證會上遭到聯邦參議員盤問，共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）指控這些領導人「雙手沾滿鮮血」，未能保護年輕使用者免遭性掠奪者侵害。

美國一些州一直在致力通過立法，保護兒童免於社群媒體的有害影響，像是焦慮、沮喪等心理疾病。

紐約州議員本月通過一項立法，禁止社群媒體平台未經父母同意向18歲以下使用者刊出「令人成癮」的演算法內容。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）3月簽署一項法案，禁止14歲以下兒童使用社群媒體平台，並要求14到15歲青少年經父母同意才能使用。