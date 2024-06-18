拜登在加州參加募款活動期間 特勤局特工遭持槍搶劫
美國總統拜登15日在加州洛杉磯參加眾星雲集的競選募款活動時，一名特勤局特工在加州橘郡塔斯廷市（Tustin）遭到持槍搶劫。
紐約郵報等報導，塔斯廷警局表示，事件於當地時間15日晚間9時30分左右發生在塔斯廷Fields 1住宅社區，該名特工的包包被一名持槍嫌犯搶走，儘管特工朝嫌犯開槍，對方仍設法逃脫。正在追查嫌犯下落，亦不清楚對方是否受傷。
特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）證實，一名特勤局成員15日晚間結束在加州塔斯廷的任務時遭遇武裝搶劫，但很慶幸同仁沒有受傷。
拜登為爭取連任，當晚在洛杉磯募款募得3000萬美元（近新台幣10億元），打破民主黨紀錄，喬治克隆尼、茱莉亞羅勃茲等好萊塢巨星皆出席。
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