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TikTok恐遭美封殺 上訴法院9月16日舉行口頭辯論

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
TikTok示意圖。（路透）
TikTok示意圖。（路透）

美國總統拜登簽署新法要求北京字節跳動明年1月19日前出售旗下TikTok在美國的資產，否則將面臨封殺，美國上訴法院今天表示將於9月16日就此事的法律挑戰舉行口頭辯論。

路透社報導，一群TikTok創作者5月14日提起訴訟，試圖阻止這項可能會封殺TikTok的法律，他們表示TikTok「對美國人的生活具有深遠影響」。TikTok及其母公司北京字節跳動（ByteDance）先前也提起類似的訴訟。這款熱門短影音應用程式目前在美國擁有1.7億名用戶。

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院的這場聽審將於2024年總統大選的最後幾週內進行，這將決定TikTok的命運。共和黨總統參選人川普本月稍早開通TikTok帳號，也曾對TikTok禁令提出疑慮。

這群網路創作者、TikTok和字節跳動必須在20日前提交法律文件，司法部須在7月26日前提交，而答辯書的提交截止日期為8月15日。

TikTok和司法部尋求在12月6日前獲得裁決，以便在必要時向聯邦最高法院申請審查。

代表保守派組織BASED Politics Inc.的「自由司法中心」（Liberty Justice Center）本月6日提出第3個法律挑戰。BASED Politics Inc.會在TikTok上發布影片。

這項由拜登在4月24日簽署的法律要求字節跳動在明年1月19日前出售TikTok，否則TikTok將在美國面臨全境封殺的命運。白宮以國家安全因素為由，希望看到中資結束持有TikTok，但不希望看到TikTok遭禁。

TikTok 字節跳動 拜登 社群媒體 美國

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